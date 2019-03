Spor demokratů o impeachment. Většina chce počkat, zda Trump prohraje volby

Speciální vyšetřovatel Mueller má v nejbližších dnech zaslat generálnímu prokurátorovi USA výslednou zprávu z vyšetřování, které déle než rok zkoumá, zda Donald Trump během své prezidentské kampaně nelegálně čerpal pomoc od Rusů, a zda se již jako prezident snažil mařit následné vyšetřování.

Podle Adama B. Schiffa, předsedy zpravodajské komise Sněmovny reprezentantů, již nyní existuje dostatečné množství důkazů pro to, aby se žádalo Trumpovo sesazení z úřadu, které by umožnilo zahájit jeho trestní stíhání. Právě o to se chce podle serveru CNN pokusit část demokratických poslanců v čele s poslankyní Rashidou Tlaibovou.

Předsedkyně dolní komory kongresu a šéfdemokratka Nancy Pelosiová však tento návrh razantně odmítla. Demokraté jako celek o impeachment údajně usilovat nebudou, a to ani po zveřejnění Muellerovy zprávy, pakliže její zjištění nebudou vysloveně skandální.

„Impeachment společnost rozděluje natolik, že pokud se nebude jednat o něco tak přesvědčivého a ohromujícího, co spojí demokraty i republikány, neměli bychom ten proces zahajovat,“ uvedla Pelosiová. „On za to nestojí,“ dodala k Trumpovi.

Tlaibová v úterý uvedla, že návrh na impeachment plánuje podat navzdory odporu Pelosiové. Nepředpokládá se však, že by její návrh získal ve Sněmovně dostatečnou podporu.

Demokraté si chtějí na Trumpa počkat

Pravděpodobnost, že by se Trumpa podařilo zbavit funkce, je totiž mizivá. Demokraté nyní drží většinu ve Sněmovně reprezentantů, která je zodpovědná za zahájení impeachmentu. Ovšem soudní proces s prezidentem by vedl většinově republikánský Senát. Ten by za současných okolností Trumpa sesadit odmítl.



„Jen jedna věc je pro zemi horší, než trauma způsobené impeachmentem, a to trauma způsobené neúspěšným impeachmentem,“ poznamenal Schiff. Mluví z trpké zkušenosti. V roce 1998 republikánská sněmovna požadovala impeachment pro Billa Clintona, kterého po bouřlivém ročním procesu Senát rozhodl neodvolat z funkce.

Proti zdlouhavému procesu impeachmentu mluví také krátký čas, který zbývá do dalších prezidentských voleb. Trumpův mandát skončí již v listopadu příštího roku, proces sesazení by tak zasahoval do volebního klání a možná by se ani včas nestihl ukončit.



„Čím více se přibližujete k volbám, tím více se zvedá laťka toho, co vnímáte jako dostatečný důvod pro zahájení impeachmentu,“ říká Steve Chatbot, jeden ze 13 republikánů, kteří se na neúspěšném Clintonově sesazení podíleli.

Podle Schiffa by nejlepším řešením současného patu byla změna nařízení ministerstva spravedlnosti, které zabraňuje obvinit ze zločinu sloužícího prezidenta. Pakliže se zákon změnit nepodaří, kongres Trumpa obžaluje ihned v roce 2020 v případě, že neobhájí mandát. Pokud by měl do prezidentského křesla usednout znovu a tím získat na další čtyři roky imunitu před zákonem, proces impeachmentu by se Trumpovi již nevyhnul.

Devastující výpovědi spolupracovníků

Muellerova komise v případu dosud obvinila 34 lidí, z nichž pět již bylo odsouzeno k trestu odnětí svobody. Dosud nejzávažnější důkaz o prezidentově vině podal Trumpův právník Michael Cohen, který v únoru před Sněmovnou otevřeně vypověděl, že mu Trump v průběhu kampaně opakovaně přikázal porušit zákon a zamlčovat fakta.



„Je obtížné argumentovat, že člověk poslouchající příkazy by měl jít do vězení, zatímco člověk vydávající tyto příkazy by měl zůstat volný,“ uvedl Schiff. Cohen byl v prosinci odsouzen ke třem rokům odnětí svobody za to, že během prezidentské kampaně podplatil dvě ženy, které s Trumpem udržovaly intimní vztah, a že kongresu lhal o plánech výstavby Trumpova mrakodrapu v Moskvě.

Dalším ze zatčených je veterán mezi stratégy politických kampaní a Trumpův poradce Roger Stone, pro kterého si FBI přišla v lednu. Stone údajně představoval spojku mezi Trumpem a Julianem Assangem, zakladatelem serveru WikiLeaks. Právě byly v roce 2016 zveřejněné e-maily ukradené ruskými hackery z účtů zapojených do prezidentské kampaně Hillary Clintonové.

Úplně poslední odsouzený v souvislosti s kauzou ruského vlivu je bývalý šéf Trumpova volebního štábu Paul Manafort, který dostal dva tresty v celkové výši několika let vězení.