Američtí demokraté dali Barrovi ultimátum, chtějí Muellerovu zprávu

Poslanci žádají rovněž o předání všech doprovodných dokumentů a shromážděných důkazů. Pokud se Barr do stanoveného data nepodřídí, bude dokumentace vyžádána obsílkou.

Barr minulý týden informoval Kongres, že Muellerova zpráva očišťuje prezidenta Donalda Trumpa z podezření, že během volební kampaně v roce 2016 on nebo jeho tým tajně spolupracovali s Ruskem.

Mueller v informaci o svém dvouletém vyšetřování zároveň ponechal otevřenou otázku, zda Trump bránil výkonu spravedlnosti. Rozhodnutí ponechal na Barrovi, který i v tomto směru prezidenta očistil. Potvrdil tak dlouhodobé stanovisko ministerstva spravedlnosti, že hlavu státu během mandátu nelze obvinit.



„Mueller se ve věci bránění výkonu spravedlnosti zdržel závěrů, což je signál, že chce, aby se na záležitost podíval Kongres a rozhodl,“ řekl v pondělí novinářům šéf sněmovního výboru pro dohled a reformu Elijah Cummings. Podle serveru Politico není vyloučeno, že demokratičtí kongresmani si pozvou ke slyšení Barra i Muellera.

Trump a jeho tým mezitím přecházejí do protiútoku a budou chtít pranýřovat a potrestat ty, kdo ruské vyšetřování vyvolali, napsal list The New York Times. Trumpovi spojenci chtějí, aby se zodpovídaly osoby odpovědné za „hon na čarodějnice“. Republikáni budou podle listu žádat ustanovení nového zvláštního vyšetřovatele, který by se tímto problémem zabýval.

Podle Steva Bannona, bývalého Trumpova bezpečnostního poradce, se teď prezident do svých odpůrců „pustí jako zvíře“. Trump se bude chovat „jako utržený ze řetězu“ a bude se snažit své oponenty „ztřískat“, předpověděl Bannon v rozhovoru pro server Yahoo News. Podle umírněných republikánů by naopak měl prezident, posilněný jako nikdy předtím, obrátit list a soustředit se na péči o budoucnost země.

Některá americká média už zveřejnila jména politiků, kteří by se mohli stát terčem Trumpovy msty. Je mezi nimi šéf sněmovního výboru pro kontrolu tajných služeb Adam Schiff, podle listu The Washington Post zaznívá i volání po prošetření aktivit bývalého prezidenta Baracka Obamy nebo exministryně zahraničí Hillary Clintonové. „Je načase prošetřit činnost Obamových úředníků, kteří si vymysleli hoax o ruském spiknutí a šířili ho,“ napsal v pondělí na twitteru republikánský senátor Rand Paul.

rezidentovi stoupenci se hodlají zaměřit i na média, vyplývá z informací amerického tisku. Prezidentský štáb, který připravuje kampaň k volbám 2020, lobbuje v celostátních televizích, aby kritizovaly demokraty šířící dnes už vyvrácené spekulace o Trumpově tajné spolupráci s Ruskem, napsal The New York Times.

Republikánský národní výbor, administrativní ústředí strany, vypracoval analýzu vysílání televizních stanic a dalších amerických médií. Porovnával v ní, kolik místa a času novináři věnovali Muellerově vyšetřování ve srovnání s informacemi o Trumpově státnických aktivitách, hlavně o boji s Islámským státem a o vyjednávání nových obchodních dohod.

Ředitel komunikace v Trumpově volebním štábu Tim Murtanaugh rozeslal televizním moderátorům memorandum upozorňující na nedostatečnou důvěryhodnost některých demokratických politiků, které si zvou k besedám, napsal The Washington Post.