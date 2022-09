Moskevský letecký vědec zemřel po pádu ze schodů. Nehoda, tvrdí ruské servery

Tisková kancelář MAI vydala ještě tentýž den prohlášení ke smrti 73letého muže. Označila ji za „důsledek nehody“ a dodala, že jeho předčasný skon byl „kolosální ztrátou pro MAI i vědeckou a pedagogickou komunitu“.

Ruský zpravodajský server Izvestija s odkazem na nejmenovaný zdroj uvedl, že Geraščenko „spadl z velké výšky“ poté, co uklouzl ze schodů. Na místě byl údajně prohlášen za mrtvého.

Anatoly Gerashchenko, scientist and ex-rector of the Moscow Aviation Institute, died after falling down the stairs at the institute pic.twitter.com/iXoJZc41SM