Policie ignorovala sedm volání o pomoc, muž ženu umučil. Rusové zuří

Přepis telefonních hovorů s policejní operátorkou: První hovor:

Soused J.Z.: „ Dobrý den. Potřebujeme okamžitě policii. U souseda se dějí jatka. Hlasitě tam křičí dívka, je úplně hysterická. Soused nechce otevřít dveře, už jsme na ně bušili.“ Operátorka: „Vaši zprávu jsem předala policistům.“



Druhý hovor: V pozadí je slyšet, jak Pechtělevová křičí bolestí a volá o pomoc. Soused M.Z.: „Paní, slyšíte, jak ta žena za dveřmi křičí?“ Operátorka: „A co mám dělat?“ Soused M. Z. : „Kde je ta zas*aná policie?“ Operátorka: „Proč se mnou tak mluvíte?“ Soused M. Z. : „Jak mám otevřít ty dveře? Do p*dele, on ji tam právě teď vraždí.“ Operátorka: „Policie je na cestě, není důvod se chovat sprostě.“



Poslední hovor: Soused J.Z.: „Volali jsme vám už před hodinou a půl. Nikdo se neukázal. Nakonec jsme sami vyrazili dveře. Ta dívka je mrtvá. Co máme dělat dál?“ Operátorka: „Zůstaňte na lince, přepnu vás na policii a posílám sanitku.“