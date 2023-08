Berlín, Praha a Paříž budou naše, jsme velmoc, zaznělo v ruské televizi

„Budeme stále více získávat roli, kterou mělo Ruské impérium. Nežertuji, když říkám, že Berlín, Drážďany, Praha, Lublaň, to všechno bude pod naší kontrolou,“ prohlásil ruský politolog Nikolaj Vavilov v pořadu 60 minut, jenž vede moderátorka a propagandistka Olga Skabajevová.

„Není to bezdůvodné. Zamyslete se nad tím: v roce 1815 jsme vstoupili do Paříže (během napoleonských válek), na konci 18. století do dalších zemí, v roce 1941 do Berlína – to není náhoda. Rusko je největší země v Evropě, obrovská síla, to je prostě pravda,“ dodal Vavilov. Dopustil se při tom chyby, neboť Rusové do Berlína dorazili až roku 1945.

Anton Gerashchenko @Gerashchenko_en ‼️ «Russia is the greatest country in the world, Berlin, Dresden, Prague, Ljubljana, Paris will be ours», - Russian propagandist Nikolay Vavilov on Skabeyeva's show https://t.co/6PEUwZZeON oblíbit odpovědět

„Proč jsme se pokaždé stáhli? Proč jsme se ohledně našich vítězství chovali tak nezodpovědně?“ reagovala Skabajevová. Vavilov ale místo odpovědi dál pokračoval ve svém monologu. „Skutečného vítězství dosáhneme, až budeme stát v Kyjevě,“ prohlásil a začal lamentovat nad odstraněním sovětských symbolů ze sochy Matka vlast v ukrajinské metropoli.

Vavilovův komentář vzbudil velkou odezvu na sociálních sítích. Zareagoval na něj i poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Geraščenko. „Takže ruští propagandisté tvrdí, že jejich země získá zpět Berlín, Prahu či Paříž,“ napsal na Twitteru a sdílel video s Vavilovovým proslovem.

Pod jeho příspěvkem se sešla řada pobavených komentářů. „Nedokážou ani obsadit Bachmut a zároveň vedou řeči o dobývání evropských hlavních měst. Rusové jsou jako malé děti,“ uvedl jeden z diskutérů. „Nevím, co Vavilov předtím pil, ale chci to taky,“ napsal další uživatel. „Rusové: všechny kartáčky na zuby, nádobí a papírové ubrousky ze všech měst, která obsadíme, budou také naše,“ konstatoval jiný debatující.

Není to poprvé, co ve vysílání ruské státní televize zaznělo, že Rusko by si mělo uzurpovat některou z evropských zemí. Propagandista Vladimir Solovjov mimo jiné prohlásil, že Rusko by mělo „denacifikovat Pobaltí“ a že Polsko s Finskem „ve skutečnosti touží po návratu k matičce Rusi“. Podle Solovjova se Helsinky a Varšava v dobách ruského impéria „výborně rozvinuly“.

Propagandista v minulých měsících rovněž řekl, že jestli Rusko prohraje válku na Ukrajině, vezme s sebou celý svět. „Kdo potřebuje svět, když v něm není Rusko,“ řekl a apeloval na Kreml, aby na Ukrajině použil své jaderné zbraně.