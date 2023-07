Z Matky vlasti bude Matka Ukrajiny. V Kyjevu přejmenují sovětský pomník

Informoval o tom ruskojazyčný servis BBC, který zároveň upozornil, že už dříve se ukrajinské úřady rozhodly změnit symboly na štítu, který postava drží v ruce. Místo znaku Sovětského svazu, tedy srpu a kladiva, to má být trojzubec, znak Ukrajiny. To se má stát do 24. srpna, kdy Ukrajina slaví Den nezávislosti. Změnu názvu ještě musí potvrdit ministerstvo kultury.

Savčuk pomník považuje za jedinečnou kulturní a technickou památku, která vznikla díky práci ukrajinských dělníků, vědců a inženýrů.

Matka vlast je se svými 102 metry včetně podstavce podle BBC nejvyšším pomníkem zobrazujícím lidskou postavu v Evropě a pátou nejvyšší na světě. Socha byla odhalena 9. května 1981, tedy v den, kdy si Sovětský svaz a další země někdejšího východního bloku připomínaly výročí vítězství nad nacistickým Německem. Stojí na pravém břehu Dněpru.

BBC upozornila, že ukrajinský parlament v dubnu přijal zákon, který zakazuje používání symbolů a názvů spojovaných s ruským imperialismem. Týká se to období od carské říše až po současnou Ruskou federaci.