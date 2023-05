Jestli prohrajeme, vezmeme vás s sebou, hrozí světu propagandista Solovjov

Jestli Rusko prohraje válku na Ukrajině, vezme s sebou celý svět. Ve svém pořadu to tento týden prohlásil ruský propagandista Vladimir Solovjov. Jeden z jeho hostů pak uvedl, že Rusové by si měli uvědomit, že země čelí největší krizi od druhé světové války. Podle analytiků ruská státní média připravují obyvatelstvo na to, že na bojišti může dojít k dalším nezdarům.