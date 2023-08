Západ chce naše zdroje, Ukrajina je beranidlo, líčí nové ruské učebnice

Učebnice historie pro desátou a jedenáctou třídu, čili pro patnáctileté až šestnáctileté děti, obsahuje přepracovanou část o dějinách od 70. let minulého století do roku 2000. Studenti v knize také nově najdou část věnovanou dění od roku 2014 do současnosti. Jedna celá kapitola pak pojednává o invazi na Ukrajinu.

Žáci se na stránkách učebnice mohou také dočíst o vztazích mezi Západem a Ruskem ve 21. století. Jsou zde témata jako „nátlak ze strany USA“, „falšování historie Západem“ nebo „znovuzrození nacismu“.

„Myšlenka destabilizace situace uvnitř Ruska je fixní ideou západních zemí,“ upozorňuje učebnice podle ruského portálu RBC.

Ёшкин Крот @yoshkinkrot 🙈Теперь российским старшеклассникам будут рассказывать, что Украина — якобы «ультранационалистическое государство», в котором «преследуется инакомыслие» и «запрещена оппозиция», а «мировая индустрия» по производству фейковой информации «работает непрерывным конвейером» https://t.co/UAU9G39Rbb oblíbit odpovědět

„Rusko na začátku nového století předpokládalo, že studená válka je za námi a že budoucnost spočívá v rozvoji dobrých sousedských vztahů s USA a Západem. Posílení Ruska jim ale nevyhovovalo,“ míní autoři knihy.

„Západ proto v někdejších republikách SSSR cíleně sponzoroval rusofobii. Cílem se západní země netají, chtějí rozkouskovat Rusko a získat kontrolu nad jeho zdroji. Spojené státy a NATO už dávno začaly připravovat Ukrajinu na roli hlavního beranidla proti Rusku,“ dodávají.

„Ukrajinci jsou neonacisté,“ tvrdí učebnice

Učebnice obsahuje citát prezidenta Vladimira Putina, že Rusko „zahájilo zvláštní vojenskou operaci“, aby „ukončilo nepřátelské akce na Ukrajině“ „Několik generací na Ukrajině bylo od 90. let vychováváno v nepřátelství k Rusku na neonacistických myšlenkách. Ukrajinský neonacismus je zahořklým národnostním, jazykovým, kulturním násilím agresivní menšiny vůči většině,“ budou se nově učit ruští náctiletí.

Moskva jako jeden z důvodů pro napadení sousední země opakovaně uvádí „denacifikaci“, přičemž ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přirovnává k Adolfu Hitlerovi. Skutečnost, že v ukrajinském parlamentu není zastoupena ani jedna krajně pravicová strana (na rozdíl od ruské Dumy), nebo fakt, že Zelenskyj je sám židovského původu a jeho příbuzní umírali za holokaustu, Kreml nevidí jako překážku pro to, aby ho nazýval nacistou.

„Ukrajina je ultranacionalistickým státem, kde jsou disidenti pronásledování a opozice zakázána,“ míní kniha představená jen tři dny poté, co ruský soud v dalším procesu poslal na 19 let do vězení opozičníka Alexeje Navalného.

Učebnice nezávislost ukrajinského státu označuje za „takzvanou“ a Kyjev viní z toho, že umisťuje armádní techniku do obydlených oblastí, čímž dělá z civilistů lidské štíty. Nezávislí pozorovatelé přitom dospěli k tomu, že této praxe se naopak dopouští právě Rusko. To se na ukrajinském civilním obyvatelstvu dopustilo mnoha zvěrstev, včetně mučení, znásilňování a vraždění.

„Berte to jako příležitost“

Učebnice na děti dále apeluje, aby nevěřily odlišným informacím na internetu, neboť „Západ vytváří zinscenovaná videa i fotografie“.

Kniha se věnuje také ekonomickým dopadům na Rusko v důsledku podle ní nezákonných sankcí. Stahování západních firem ze země ale podle portálu Meduza nelíčí jako pohromu, ale velkou šanci.

„Taková jedinečná doba je v dějinách vzácná. Po stažení zahraničních společností se před vámi všemi otevírá mnoho trhů. To znamená, že máte fantastické příležitosti pro kariéru v podnikání. Nepropásněte tuto šanci. Dnešní Rusko je skutečně zemí příležitostí,“ líčí.

Nové učebnice dějepisu se do škol dostanou už letos 1. září, kdy začíná nadcházející školní rok. V příštím roce podle ruského ministerstva školství nové učebnice historie dostanou také žáci pátých až devátých tříd.