Trump by měl v USA rozpoutat občanskou válku, radí propagandista Solovjov

„Nikdy v životě jsem nic takového neviděl. V Americe se pokoušejí Trumpa zničit, a to neuvěřitelně rychle,“ prohlásil v pátek Solovjov ve svém online pořadu. Svá slova pronesl jen několik hodin poté, co ruský soud v dalším procesu poslal na 19 let do vězení opozičníka Alexeje Navalného. Západní činitelé to odsoudili a vyzvali k jeho propuštění.

Solovjov o Trumpově případu diskutoval s prokremelským politologem Dmitrijem Evstafijevem. „Nepovažujeme USA za studnici moudrosti ani původce demokracie, ale zdá se, že si některé aspekty této situace ani neuvědomujeme. Jako parní válec se snaží v rozporu s legislativou odstavit někdejšího prezidenta země. Musím vám říct, že to je opravdu něco! To znamená, že věci jsou tam opravdu špatné,“ prohlásil Evstafijev.

Trump ve čtvrtek u washingtonského soudu odmítl všechna nová obvinění z trestných činů, kterých se podle prokuratury dopustil po prohraných volbách v roce 2020. Tehdy odmítal uznat, že voliči dali přednost Joeu Bidenovi. Trump o svém třetím obvinění za poslední čtyři měsíce hovoří jako o politickém procesu, který má za cíl překazit mu cestu do Bílého domu v roce 2024.

Solovjov se svého hosta dotázal, jaké Trumpovi nyní dává možnosti, a navrhl, že by měl vzít do rukou zbraň a odstartovat občanskou válku. „Už to prakticky dělá, nebo se k tomu alespoň blíží. Na svém shromáždění v Pensylvánii řekl něco ve smyslu ‚občané, buďte silní, sjednoťte se, bojujte‘,“ odvětil politolog.

Trump na zmíněném setkání slíbil, že pokud se znovu stane prezidentem, „vystěhuje křiváka Bidena“ z Bílého domu. „Budeme muset vyhrát nějaké bitvy, naše země se řítí do pekla,“ prohlásil. Už dříve uvedl, že Biden USA dovedl na pokraj nukleárního konfliktu. „Jen já odvrátil třetí světovou válku,“ řekl Trump, jenž také tvrdil, že by válku na Ukrajině ukončil do 24 hodin.

Stanice CNN s odkazem na americké a evropské představitele uvedla, že ruský prezident Vladimir Putin patrně nepoleví ve snaze pokračovat v invazi na Ukrajinu až do konce roku 2024, kdy USA zvolí svého příštího prezidenta. Putin totiž podle nich doufá v porážku Bidena, která by s sebou mohla nést snížení americké podpory Ukrajině.

O tom, zda Putin doufá přímo v návrat Trumpa do Bílého domu, zatím USA podle CNN zpravodajské informace nemají. Jeden ze zdrojů stanice ale uvedl: „Putin ví, že mu Trump pomůže. A ví to i Ukrajinci a naši evropští partneři. Všichni si to myslí.“

„Rasista a sexista. Takový lídři už nejsou“

Solovjov ve své agitaci proti Bidenově vládě pokračoval také ve svém nedělním diskusním pořadu na státním kanálu Rossija 1.

„Zachováváme si úžasné množství občanských svobod. Ty v Evropě a USA nyní vůbec neexistují,“ uvedl. „Liberální buržoazie reprezentovaná Bidenem se snaží zachovat svůj systém diktatury. Jsou si vědomi toho, že Trump jim tento systém rozbije,“ odvětil mu prokremelský režisér Karen Šachnazarov.

„Jejich mobilizace proti Trumpovi není překvapivá. Už zlomili všechny lídry v Evropě. Nezbyl tam nikdo, kdo by jim mohl oponovat. Trump je představitelem bílé Ameriky, který si pamatuje na tradice a chce je zachovat,“ přidala se někdejší ruská poslankyně Elena Paninová.

Ta v Solovjovově show zavzpomínala na vlastní setkání s Trumpem. „Potkala jsem ho v Moskvě v roce 1996. Je to silná a odhodlaná osobnost. Jak říkají, je to rasista, sexista a nepoddává se jejich LGBT agendě,“ prohlásila. „Užíval si život, střídal pěkné ženské, vydělal peníze, zbankrotoval a zase se postavil na nohy. Takoví lídři už na Západě nejsou,“ postěžovala si Paninová.