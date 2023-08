Trump si ve Washingtonu vyslechne obvinění, policie očekává protesty

Exprezidentův advokát John Lauro ve čtvrtek potvrdil rozhlasové stanici NPR, že obviněný se k soudu dostaví osobně. Přijede pravděpodobně za dohledu tajné služby v koloně vozidel, která nebude tak velká jako ta prezidentská.

Podle reportéra stanice CBS Jeffa Peguese je nepravděpodobné, že by Trump ve čtvrtek čelil křížovému výslechu; nejspíš jen prohlásí, že se cítí být nevinný a vyslechne si, zda bude muset dodržovat nějaká cestovní omezení. V soudní síni nebudou povoleny kamery, z médií bude umožněn přístup jen píšícím novinářům.

Trump podle tisku strávil středu hraním golfu ve svém klubu v Bedminsteru v New Jersey, odkud soukromým tryskáčem odletí do Washingtonu a mezi devátou a desátou hodinou večer SELČ dorazí k soudu.

Kvůli přísným bezpečnostním opatřením je nepravděpodobné, že by novináři Trumpa zachytili v okamžiku, kdy půjde z auta do soudní budovy. List The New York Times (NYT) informuje o téměř „maximální úrovni bezpečnosti jak v okolí soudu, tak uvnitř“.

Bývalý prezident a nyní uchazeč o Bílý dům v roce 2024 je v případu jediným obviněným, ačkoliv prokuratura hovořila o šesti nejmenovaných spolupachatelích, většinou právníků, kteří Trumpovi údajně pomáhali v jeho snahách udržet si moc poté, co ho v prezidentských volbách 2020 porazil Joe Biden.

Trump je obviněný ze spiknutí s cílem podvést americkou vládu, z pokusu připravit voliče o jejich právo na spravedlivé volby, z maření úředního procesu a ze spiknutí s cílem zmařit úřední proces. První dvě obvinění souvisejí s Trumpovými pokusy udržet se u moci, zbývající s jeho údajným podílem na nepokojích u Kapitolu několik týdnů po prezidentských volbách.