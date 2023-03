VIDEO: Válku bych ukončil do 24 hodin, ale neřeknu vám jak, kasal se Trump

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Chci vás ujistit, že to nebude obtížný úkol. Je to možné zvládnout během 24 hodin, pokud lidé vědí, co mají dělat,“ řekl na sjezdu Trump. Odmítl však specifikovat, v čem jeho plán spočívá a jaké kroky hodlá podniknout.

„Neřeknu vám to, protože tím bych pravděpodobně přišel o možnost to uskutečnit. Abych to mohl udělat, musím být prezidentem – je potřeba mít úřad a moc. Bude to však provedeno do čtyřiadvaceti hodin. Znovu opakuji, že k válce by nikdy nedošlo, kdybych byl prezidentem,“ zdůraznil americký exprezident.

Donald Trump zastával funkci hlavy Spojených států v letech 2017 až 2021. Ve volbách v roce 2020, kdy usiloval o své znovuzvolení, ho porazil demokratický kandidát Joe Biden. Trump svou porážku několikrát odmítl a výsledky označil za zmanipulované.

Společné zasedání obou komor Kongresu, které se v lednu roku 2021 sešly, aby potvrdily Bidenovo vítězství, narušili Trumpovi příznivci, kteří na několik hodin ovládli budovu Kapitolu. V důsledku chaosu při vpádu výtržníků do Kongresu zemřelo pět lidí, z účasti na nepokojích bylo obviněno více než 850 lidí.

V listopadu minulého roku Trump oznámil, že se o úřad bude opětovně ucházet i ve volbách v roce 2024. Za republikány však hodlá kandidovat také floridský guvernér Ron DeSantis. Koho strana do voleb vyšle, není jasné. Americká konzervativní televizní síť Fox News přikládá větší šance Trumpovi.