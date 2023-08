Navalnyj dostal od soudu dalších devatenáct let vězení, mimo jiné za extremismus

Navalnyj tvrzení obžaloby o vytvoření extremistické organizace – tedy Fondu boje proti korupci – označil za absurdní. V předvečer vynesení rozsudku vyzval své stoupence, aby se nenechali zastrašit, protože právě to je účelem soudního procesu a trestu, připomínající éru komunistického diktátora Josifa Stalina.

„Délka trestu bude velká. Bude to, čemu se říká ‚stalinský‘. Navrhli 20, dají 18, anebo tak nějak. To nemá velký význam, vždyť už se plnou parou chystá (další) případ (s obviněním z) terorismu. Tam možná ještě dalších deset let přihodí,“ napsal Navalnyj na sociální síti X, dříve twitteru.

Navalnyj, který je pokládán za nejvýraznějšího oponenta režimu ruského prezidenta Vladimira Putina, je za mřížemi od začátku roku 2021. Zadržen byl na moskevském letišti po návratu z Německa, kde se léčil a zotavoval po otravě jedem ze skupiny novičok. Z otravy obvinil přímo Putina, Kreml však popřel i samotnou otravu, dříve potvrzenou západními experty.

Zprvu byl Navalnyj uvězněn proto, že kvůli léčbě nedodržel podmínky dříve uloženého podmíněného trestu za údajný podvod, později přibylo další odsouzení. Navalnyj trvá na své nevině a všechny verdikty připisuje politické objednávce z Kremlu, který se snaží umlčet své kritiky. Poslední rok opoziční předák strávil ve vězeňském zařízení ve Vladimirské oblasti, kde jej pod různými záminkami už sedmnáctkrát zavřeli za trest na samotku.