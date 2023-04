Mášin osud vás vyděsí! Po apelu ruského zpěváka sál skandoval proti válce

Video z koncertu zveřejnil na Twitteru ruský nezávislý web Mediazona. Ivanov v něm má na sobě tričko se jménem školačky. „Přátelé, využívám této příležitosti. Nemůžu to nechat být. Snažil jsem se tuto věc neřešit, ale nemohu,“ uvedl.

„Případ Máši Moskaljovové mě z nějakého důvodu nenechává v klidu. Možná kvůli tomu, že moje dcera je zhruba ve stejném věku. Dceři je 14 a Máše 13 let. Přátelé, chci vás poprosit, zjistěte si, co se stalo, podívejte se na Google. Budete zděšeni, co se stalo s Mášou a její rodinou kvůli kresbě, kterou namalovala v hodině výtvarné výchovy,“ řekl zpěvák.

Lidé v publiku reagovali na proslov potleskem a skandováním „Do prdele s válkou“.

Медиазона @mediazzzona Солист группы «Наив» Александр «Чача» Иванов во время концерта в Москве вышел на сцену в футболке «Маша Москалева» и рассказал слушателям о преследовании семьи школьницы, сообщил «Медиазоне» читатель



Třináctiletá Maša nakreslila obrázek v dubnu loňského roku. Kresba s ženou, jež chrání dítě před ruskými raketami, doplněná o ruskou a ukrajinskou vlajku s nápisy „Ne válce“ a „Sláva Ukrajině“, tehdy pobouřila učitelku. Ředitel školy incident ohlásil úřadům.

Mašu později vyslýchala bezpečnostní služba FSB, jež si předvolala také jejího otce. Na jeho sociálních sítích objevila karikaturu prezidenta Vladimira Putina nebo komentáře podporující Ukrajinu.

Moskaljov byl kvůli příspěvkům obviněn z diskreditace ruské armády. V březnu byl zadržen a umístěn do domácího vězení. Před soudem ale utekl do Minsku, kde byl o několik dní později dopaden.

Otce dívky také úřady obvinily, že dceru špatně vychovává. Maša tak skončila v dětském domově. Ruská zmocněnkyně pro práva dětí Marija Lvovová-Bělovová ale později oznámila, že se dohodla s dívčinou matkou Olgou Sitčichinovou o předání dcery do její péče.