Autorku protiválečného obrázku si odvedla matka, řekla Putinova „zlodějka dětí“

O ruskou dívku, která nakreslila obrázek proti ruské invazi na Ukrajinu a skončila kvůli tomu v dětském domově, zatímco její otec byl poslán na dva roky do vězení, se nyní stará její matka. Ta přitom nežila s rodinou nejméně posledních sedm let. O předání dítěte do péče matky informovala zmocněnkyně pro práva dětí Marija Lvovová-Bělovová.