Dlužníci čelí v Rusku veřejné hanbě. Cedule informují sousedy, kolik dluží

Černožluté pyramidy váží podle stanice BBC více než jednu tunu a na místo určení je musí umístit jeřáb za pomoci několika dělníků. Cílem je postavit pyramidu těsně před bydliště dlužníka, aby byla všem na očích.

A kdyby náhodou sousedům nedošlo, kdo přesně v ulici dluží, masivní pyramida je opatřena po všech stranách šipkami a nápisy jako „tady bydlí dlužník“ nebo „ukradl jsem lidem peníze“.

Ačkoli už tak zní nápad dost kontroverzně, pyramida navíc ukrývá ve svých útrobách zařízení, které začne každých deset minut opravdu nahlas přehrávat, kolik peněz nešťastník dluží.

Reakce veřejnosti na samarský nápad, alespoň soudě podle komentářů na sociálních sítích, nebyla příliš příznivá. Lidem se nelíbí především hlasitá nahrávka, která se neustále line z pyramidy a ruší své okolí.

Jedna z uživatelek YouTube si například pod zpravodajskou relací ruské televize Rossia 1 postěžovala, že pyramidy způsobují nepříjemnosti nejen samotným dlužníkům, ale také jejich sousedům. „Je to hrozné. Hraje to pořád dokola a dokola. Obtěžuje nás to. Proč to proboha musí dělat?“ napsala.

Ačkoli pyramidy každý den odpoledne ztichnou, aby vyhovovaly ruským zákonům o hluku, jejich provozovatelé připravují další vylepšení. Zatím totiž trojúhelníkové cedule upadnou v noci do černočerné tmy. To se má ale brzy změnit a všechny pyramidy budou postupně opatřeny osvětlením.

Na dlužníky upozorňují žlutočerné pyramidy s nápisem:



Podle některých uživatelů sociálních sítí je poukazování na dlužníky neetické a ti by si mohli kvůli tomu sáhnout na život. „Myslím, že 99 procent dlužníků počítá každý haléř na jídlo, a proto neplatí dluhy,“ napsal Lev Moškalev na Twitteru.

Společnost Samara Utility Systems, která pyramidy provozuje, popírá, že by se zaměřovala na chudé lidi. Naopak plánuje využívat pyramidy v případech, kdy se domnívá, že majitelé na zaplacení dluhů mají.

„Když to uvidí sousedé, bude to pro dlužníka nepříjemné,“ uvedl ředitel společnosti Vladimir Birjukov.