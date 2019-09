Peníze od dlužníků si nechával. Chtěl jsem pomáhat, tvrdil muž u soudu

Podle obžaloby Jarmila Vaňková a její syn Martin nabízeli konsolidaci půjček a finanční poradenství. Své inzeráty zveřejnili mimo jiné v denících Blesk a Aha a také na internetu. Deníky si Vaněk vybral proto, že patří mezi nejčtenější.

To také potvrdila výpověď jedné z poškozených, kterou v pondělí krajský soud přečetl. „O možnosti jsem si přečetla na internetu, pak mi přišel letáček do schránky. Mluvila jsem s panem Vaňkem, chtěla jsem, aby mi všechny půjčky dal do jedné a celou splátku, abych měla menší,“ uvedla Milena Truhlářová. Řekla, že za tři roky mu poslala přes 50 tisíc korun.

Podle státního zástupce podle zažitého postupu následně lidem odeslali k podpisu mandátní smlouvu a další listiny s plnou mocí. Přislíbili jim, že budou jejich jménem jednat o snížení dluhů, případně o snížení splátek. Přijímali od nich peníze pro věřitele, většinu si však podle obvinění ponechávali.



Vyučený zahradník

Martin Vaněk je vyučeným zahradníkem. U soudu v pondělí uvedl, že svým klientům chtěl pomoci.



„Zjistil jsem, že lidé nestačí splácet. Nevěnují tomu pozornost. Chtěl jsem docílit toho, aby lidé spláceli v menších splátkách všem věřitelům,“ uvedl v pondělí Vaněk, který se dříve živil sjednáváním úvěrů u nebankovních institucí. Orientaci v oboru získal na základě různých kurzů.

Přiznal, že veškeré klienty sehnal on sám. Uvedl, že s nimi také jako jediný sám komunikoval. Jeho matka podle něj dělala pouze drobnou administrativní práci.

Jejich klienti byli obvykle lidé v dluhové spirále. Ti po domluvě získali od Vaňka smlouvu s dalšími listinami s plnou mocí. Muž jim přislíbil, že bude jednat jejich jménem s věřiteli. Podle soudu ovšem někteří věřitelé odmítli uznat Vaňkovu plnou moc a dále s ním komunikovat.

Jako důvod, proč Vaněk nepřeposílal věřitelům peníze tak, jak slíbil, uvedl, že mu někdy klienti posílali malé částky a velmi pozdě. Vzhledem k tomu, že si za své služby účtoval u každého klienta měsíční paušál v částce 600 až 800 korun, mu tak podle jeho slov nezbylo na věřitele.

Většina peněz z paušálu měla jít na provoz jejich kanceláře a administrativní úkony. Sám Vaněk uvedl, že on i jeho matka si měsíčně vydělával mezi 10 až 15 tisíci korunami.

Vaněk u soudu dále uvedl, že měl přes 7000 klientů. Na dotaz soudce, zda údaje o dluzích spravoval v nějakém speciálním počítačovém programu, odpověděl, že veškerou agendu měl v excelové tabulce. V té si vedl veškeré informace, včetně zápisů o telefonátech.

Stovky poškozených

Popsané podvody dvojice podle obžaloby páchala od června 2009 do července 2014. Na straně poškozených figuruje 528 lidí, k aktuálnímu trestnímu řízení se jich připojilo 339.

Předseda senátu četl jejich jména několik minut, když uváděl, kdo se připojil s jakou žádostí o náhradu škody. Částky se pohybovaly od řádek tisíců až po statisíce. Kriminalisté vyčíslili způsobenou škodu na 5,4 milionu korun.

Obžalovaná Jarmila Vaňková, vyučená švadlena, se v pondělnímu jednání u soudu nedostavila. Podle jejího právního zástupce to bylo zejména proto, že by jej psychicky neunesla. Přestože Vaněk u soudu řekl, že ona sama s žádnými klienty nejednala, část poškozených tvrdí opak.

„Mluvil jsem denně několik hodin, to jsou jen jejich domněnky. Mluvili vždycky se mnou,“ uvedl s tím, že právě po několika hodinách telefonování se mu mohl při komunikaci s jinými klienty po telefonu změnit hlas. A znít jako matčin.

Vaněk s matkou byli v minulosti za část podvodů podvody pravomocně odsouzeni.V minulosti Vaňka za podvod potrestal také Okresní soud v Jičíně. Tehdejší Vaňkův skutek spočíval v tom, že vybral od zhruba devíti stovek lidí registrační poplatek na zprostředkování úvěru v bankovních i nebankovních sektorech a následně jim sdělil, že pro úvěr nesplňují podmínky. To byl také jeden z důvodů, proč do podnikání přizval svou matku. Kvůli trestnímu stíhání měl pozastavenou činnost.

Zúčastnění měli dva měsíce na to, aby se mohli seznámit s obžalobou. Ta má přes sto stran. Za podvod hrozí oběma obžalovaným pět až deset let vězení. Předseda soudního senátu Jiří Wažik zatím nařídil termíny hlavního líčení od 30. září do 11. října.