Řeknu vám tajemství. Do amerických voleb se plést budeme, vtipkoval Putin

Vladimir Putin se ve středu zúčastnil diskuze Ruského energetického týdne, společně s dalšími zástupci Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC).



Když padla otázka, jak se staví k podezření, že se Rusko bude míchat do amerických voleb, odpověděl: „Řeknu vám tajemství. Určitě budeme. Ale nikomu to neříkejte,“ zašeptal spiklenecky do mikrofonu.

„Víte, že máme dost vlastních problému,“ pokračoval prezident. „Jsme primárně zaměření na svoje vlastní záležitosti, které potřebujeme vyřešit,“ uvedl dále.



Ruská hlava státu se také vyjádřila k telefonnímu hovoru Donalda Trumpa a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z letošního června, ve kterém Trump opakovaně vyzýval k tomu, aby Zelenskyj spolupracoval při vyšetřování syna demokratického kandidáta Joea Bidena.

„Nebyl jsem prezident celý svůj život a naučil jsem se, že cokoli z doby, než jsem se stal státníkem, může být zveřejněno,“ prohlásil Putin. Zároveň uvedl, že Moskva požádala Bílý dům o zveřejnění detailů z jeho jednání s Trumpem v Helsinkách z roku 2018.

„Udělal jsem to proto, že se začaly objevovat spekulace o našem jednání. Řekl jsem jim, že když někdo chce něco vědět, ať se do dozví. Nám to nevadí,“ řekl Putin.

Podle něj v přepisech rozhovoru nebylo nic, co mi mohlo amerického prezidenta nějak zkompromitovat. K vypuštění některých otázek došlo údajně proto, že některé věci by údajně neměly proniknout na veřejnost.

Největší kontroverze tenkrát vzbudila Trumpova slova o vměšování ruských tajných služeb do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Trump prohlásil, že nevidí žádný důvod, proč by Rusko zasahovalo do voleb a dal jasně najevo, že věří více ujišťování šéfa Kremlu než zjištěním amerických tajných služeb.



Nakonec se Putin vyjádřil i k útokům na ropné vrty v Saúdské Arábii. Podle něj neexistují důkazy, že za nimi skutečně stojí Írán.

Trump a Putin se potkali v Helsinkách v roce 2018.Kritici tvrdí, že měl navrch Putin: