Menší operaci Rusů na Ukrajině tolik počasí neovlivní, tvrdí analytik

Vojenský a bezpečnostní analytik Lukáš Visingr v pořadu Benešovský Impuls řekl, že rozsáhlou ruskou invazi na Ukrajinu například v podobě snahy obsadit Kyjev považuje téměř za vyloučenou.

„Dokážu si spíše představit nějakou menší operaci,“ dodal Visingr. Zmínil například možnost dělostřeleckých úderů nebo vpád pozemních jednotek, které by se po několika dnech opět stáhly.

Za možný scénář považuje analytik taky takový, kde by Rusové oficiálně poslali svoje vojáky na Donbas s tím, že jsou to mírové síly vyslané na ochranu ruských občanů. „Protože spousta obyvatel těch dvou samozvaných lidových republik už má ruské pasy,“ dodal Visingr.

Podobně jako ruský historik Andrej Zubov si také Visingr myslí, že zde hraje roli počasí. „Určitě to význam má. Nejde to úplně podceňovat nebo pomíjet,“ uvedl Visingr.

Připomněl, že na konci února přijde obleva, takzvané „ruské bláto“. Kdyby ale Rusové plánovali operaci menšího rozsahu, počasí už by kritickou roli mít nemuselo.

Jak bude Ukrajina dál postupovat, není jasné. „Momentálně je nálada v ukrajinské společnosti a politice taková, že žádným ruským požadavkům se nikdo relevantní podvolit nechce,“ řekl Visingr. Proto podle něj země odmítá plnit takzvané Minské dohody.

24. ledna 2022

„Je možné, že Rusové budou postupovat tím způsobem, že část jednotek od hranic stáhnou a část jich tam ponechají,“ řekl analytik. Tím by podle něj stále na Ukrajinu vyvíjeli nátlak. Ten by mohl trvat i několik měsíců, čímž by mohli sousední zemi zlomit.

„Rusové možná doufají, že třeba pak by se nálady ve společnosti a politice na Ukrajině změnily natolik, že by se jim Minské dohody začaly jevit jako menší zlo,“ vysvětlil.

Situace na ukrajinsko-ruských hranicích v posledních dnech eskaluje. V pátek vyzvalo několik zemí včetně Spojených států své občany k opuštění Ukrajiny. Česká republika varovala před cestami do země v sobotu. O víkendu telefonovaly s ruským prezidentem Vladimírem Putinem hlavy států, včetně prezidenta USA Joea Bidena nebo francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Podle expertů může k invazi dojít v následujících dnech. Server Politico v sobotu napsal, že by mohla začít už ve středu 16. února. Moskva dlouhodobě popírá, že by invazi plánovala.