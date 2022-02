Ředitel prvního odboru zemí SNS ruského ministerstva zahraničí Michail Jevdokimov v neděli naznačil, že oblast v ruské sféry vlivu je Ukrajině stále přátelsky otevřena.

Podle něho je to obzvlášť nezbytné v době, kdy je situace v prostoru SNS v posledních letech charakterizována značnou nestabilitou. Do „negativních trendů“ zahrnul údajnou touhu západních států „vnucovat vlastní postoje“, což vede k nárůstu konfliktů a zvýšeným turbulencím, a to na regionální i globální úrovni.

„Naše země přikládá prioritní význam zachování míru v regionu, posilování bezpečnosti, stability a sociálně-ekonomického blahobytu, udržování dobrých sousedských mezistátních vztahů,“ tvrdil Jevdokimov.

„Ukrajina od samého počátku zaujala specifický postoj vůči SNS: podepsala, ale neratifikovala její Chartu z roku 1993, považuje se za ‚zakládající zemi‘, nikoli však za člena společenství,“ připomněl v rozhovoru s TASS.

„Do roku 2014 se Ukrajinci velmi aktivně zapojovali do práce statutárních a sektorových orgánů organizace,“ pokračoval s tím, že „nicméně na pozadí známých událostí na Ukrajině“ nová vláda se pustila do omezování účasti na činnosti SNS. Těmi známými událostmi je pád režimu prezidenta Viktora Janukovyče, odtržení východního cípu Ukrajina a ruská anexe Krymu.

Podle Jevdokimova Kyjev přestal platit příspěvky do jednotného rozpočtu SNS, neúčastní se jednání na nejvyšší a nejvyšší úrovni a uzavřel své zastoupení v Minsku. Také vypověděl některé mezinárodní smlouvy v rámci společenství.

Zdůraznil, že Kyjev nikdy oficiálně záměr vystoupit ze SNS neprojevil. „Ukrajina je nadále všemi partnery považována za členský stát společenství, je zvána na jednání statutárních orgánů a je předepsaným způsobem informována o jejich výsledcích,“ podotkl Jevdokimov.

„Ukrajinští zástupci mohou (v SNS) kdykoli obnovit práci,“ podotkl Jevdokimov.