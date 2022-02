Stupidně jednoduché: na invazi je týden, pak rozmrznou bažiny, píše historik

Pokud Rusko vpadne na Ukrajinu, musí to udělat v příštím týdnu. Upozornil na to ruský historik Andrej Zubov, podle kterého nebude možné vlivem stále teplejšího počasí překonat rozsáhlé bažiny nacházející se na cestě do Kyjeva. Jestli k invazi dojde, scénář podle Zubova bude „až stupidně jednoduchý“.