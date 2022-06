Kdyby byl Putin žena, na Ukrajinu by nezaútočil, soudí britský premiér

„Kdyby byl Putin žena, což samozřejmě není, opravdu si nemyslím, že by se pustil do tak šílené, machistické, invazní a násilné akce způsobem, jakým to učinil,“ řekl doslova Johnson. „Pokud chcete dokonalý příklad toxické maskulinity, tak je to přesně to, co nyní dělá na Ukrajině,“ dodal premiér. Informaci přinesl britský deník The Guardian.

Johnsonova slova přicházejí krátce poté, co západní lídři ukončili třídenní summit G7 v jižním Německu slibem, že zvýší ekonomické a politické tlaky na Putina i jeho režim v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Britové na summitu zároveň slíbili, že posílí svoji vojenskou přítomnost v Estonsku, NATO i jako celek výrazně přehodnotí svoje reakce vzhledem k situaci na Ukrajině. Vedoucí představitelé 30členné aliance se v Bavorsku rovněž dohodli na užší spolupráci a výrazném zvýšení počtu vojáků ve vysoké pohotovosti.

Spojené království již v Estonsku svůj kontingent má, Johnson z Německa odcestoval na summit NATO do Madridu, kde chce spolu s ministryní zahraničí Liz Trussovou hovořit o posílení britské přítomnosti právě v této pobaltské zemi. Britská média uvedla, že Spojené království by mohlo v případě potřeby poskytnout Estonsku rychlé posily a nasadit dělostřelectvo, protivzdušnou obranu a vrtulníky.

Aliance celkově plánuje mít k dispozici 300 000 vojáků ve vysoké pohotovosti ve srovnání se současnými 40 000. Spojené království rovněž podle The Guardianu vyčlení pro „nový model sil“ pozemní, vzdušné a námořní kapacity.