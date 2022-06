Pohled na ně by byl odporný. Putin vrací úder a pouští se do západních státníků

Britský premiér Boris Johnson na prvním jednání třídenního summitu G7 zavtipkoval, že shromáždění lídři se musí ukázat být „tvrdší než Putin“, svléknout se do půli těla a ukázat své „prsní svaly“. Kanadský premiér Justin Trudeau se chytil příležitosti a navrhl jízdu na koni s holým hrudníkem.

Lídři tak reagovali na Putinovy známé „macho“ fotky ze Sibiře, na nichž se ukazuje bez trička. Známým se stal především snímek ruského prezidenta s holou hrudí na koni.

Putin ovšem nenechal výsměch západních státníků bez reakce. „Nevím, jak se svléknou, zda nad nebo pod pasem,“ řekl podle portálu The Independent reportérům při návštěvě Turkmenistánu. „Ale myslím, že by to byl v každém případě nechutný pohled,“ dodal.

Ruský prezident tím naznačil, že na rozdíl od něj západní lídři nesportují. Aby člověk vypadal dobře, je podle něj potřeba skoncovat s přílišným pitím alkoholu a „jinými špatnými návyky, začít cvičit a sportovat“.

Putin je znám jako abstinent a vášnivý judista, v němž je držitelem černého pásu. V reakci na ruskou invazi na Ukrajinu jej přesto judistická federace nedávno zbavila pozice čestného prezidenta a ambasadora.

Vstřícným postojem k sportu je ale znám i kanadský premiér, jenž se pravidelně objevuje na předních místech v žebříčcích nejvíce sexy politiků planety. Cvičí i Johnson, který přistoupil k změně životního stylu poté, co skončil s covidem-19 na nemocničním lůžku.