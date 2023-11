Británie míří zpět do EU, mladí musejí brexit napravit, řekla von der Leyenová

„Musím přiznat, že svým dětem pořád říkám, že to musí napravit. S brexitem jsme to podělali a je na mladé generaci, aby našla lepší řešení. Můj osobní názor je v tomto ohledu jasný,“ řekla von der Leyenová portálu Politico na dotaz, zda by se Británie mohla znovu připojit k Evropské unii.

Prvním náznakem k opětovnému členství Spojeného království v Evropské unii je podle ní takzvaný windsorský rámec. Jedná se o dohodu Evropské unie a Velké Británie, která nastavuje pravidla pro spornou hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem a která se zabývá se otázkou volného pohybu a obchodu.

„Je to nový začátek pro staré přátele,“ zhodnotila dohodu uzavřenou mezi Bruselem a Londýnem počátkem letošního roku předsedkyně Evropské komise.

Britové by hlasovali pro vstup

Průzkumy trvale ukazují, že stále více voličů ve Spojeném království by podpořilo opětovné připojení k EU, pokud by o to bylo požádáni v referendu.

Poslední průzkum společnosti Deltapoll zveřejněný na konci listopadu například ukazuje, že pro vstup do EU by hlasovalo 48 procent Britů, pro setrvání mimo Unii pak 36 procent.

Téma připojení k Evropské unii je však ve Westminsterském paláci považované za toxické a žádná velká politická strana jej nenavrhuje.

Opoziční labouristé, kteří podle průzkumu veřejného mínění směřují k vítězství v příštích volbách, se užším vztahům s EU nebrání. Opětovné připojení k jednotnému trhu nebo zavedení volného pohybu osob však strana kategoricky odmítá.