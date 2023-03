Nastává klid mezi EU a Británií. Windsorský rámec je přelomem, říká expertka

Windsorská dohoda má podle Rishiho Sunaka přinést obyvatelům Severního Irska suverenitu. Zůstávají součástí jednotného trhu, ale na zboží z Británie se nebudou vztahovat žádné kontroly. To asi není úplně, jak si to brexitáři představovali. Jak se na to budou tvářit?

Nejprve je třeba říci, že brexitáři, jak je označujete, nebyli spokojeni ani s oním severoirským protokolem, který vyjednal Boris Johnson. Nelíbilo se jim, že v Severním Irsku, které je součástí Spojeného království, platí pravidla Evropské unie.

A, ano, máte pravdu v tom, že Rishi Sunak má nyní před sebou velký úkol, a sice přesvědčit členy Konzervativní strany – včetně zastánců tvrdého brexitu – že windsorský rámec je dobré řešení. Zatím se zdá, že se mu to daří. Nová dohoda sklízí všeobecné uznání a doposud se nestalo, že by ji nějaký z konzervativních poslanců otevřeně zkritizoval.

Naopak i tvrdí brexitáři jako například Jacob Rees-Mogg či David Davis jí vyjádřili podporu. To ale neznamená, že má Rishi Sunak ve své straně vyhráno. Bude muset dohodu prohlasovat parlamentem, přičemž do té doby se mohou zkrátka objevit záležitosti, které začnou konzervativním poslancům vadit.

Windsorský rámec Dohoda Evropské unie a Velké Británie, která nastavuje pravidla pro spornou hranici mezi nimi, ztělesněnou linií mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Zabývá se otázkou volného pohybu a obchodu. Zaručuje tak práva obyvatelům ostrova a zejména právo veta Shromáždění Severního Irska na unijní regulace. Dohoda má zamezit vzniku tvrdé hranice a zároveň zachovat integritu volného trhu EU. Windsorský rámec navazuje na vyjednávání o severoirském protokolu, který vyvolal tahanice mezi Londýnem a Bruselem.

Jde ta dohoda po chuti Rishi Sunakovi? On sám je brexitář.

Rishi Sunak je především ohromný pragmatik. Ano, jako člen Johnsonovy vlády severoirský protokol před třemi lety podpořil. Začalo mu být ale jasné, že nefunguje a způsobuje jenom samé potíže. Proto o jeho úpravu velmi stál, ta čtyřměsíční jednání byla velmi složitá a jejich výsledek je pro něj velkým vítězstvím.

Dále bude mít Severní Irsko možnost za určitých podmínek zablokovat nové unijní regulace, které by se na území měly vztahovat. Jde o takzvanou stormonstkou brzdu, pojmenovanou po sídle severoirského regionálního parlamentu. Nejde to celé proti smyslu společného trhu? Proč na to von der Leyenová přistoupila?

I Evropská komise velmi stála o zklidnění situace, která začínala být už neúnosná. V zájmu uzavření dohody učinila řadu ústupků, což ale neznamená, že by slevila ze svých základních principů.

Windsorský rámec obsahuje mnoho záruk a garancí, a to i v případě takzvané stormontské brzdy, o níž hovoříte. Jedná se o novou pravomoc Stormontu, tedy severoirského parlamentu, pozastavit aplikaci nového právního předpisu EU v Severním Irsku. Ta by však mimochodem měla být použita jen jako krajní, nejzazší opatření.

Pokud by EU se spuštěním stormontské brzdy nesouhlasila, řešily by obě strany tuto otázku prostřednictvím nezávislé arbitráže, namísto zapojení Soudního dvora EU. Spory ohledně aplikace unijních předpisů na území Severního Irska budou posuzovat i severoirské soudy, které se budou moci rozhodnout, zda to budou konzultovat se Soudním dvorem EU.

To je klíčový ústupek ze strany Evropské komise. To, že souhlasila s tím, že případ ihned jednostranně nepředloží Soudnímu dvoru EU. Zároveň si ale ponechává pravomoc tak učinit. Konečným arbitrem práva EU tak i nadále zůstává Soudní dvůr EU.

Jaké kontrolní mechanismy obsahuje windsorská dohoda, aby například Británie neexportovala své zboží skrze trhlinu na evropském společném trhu jménem Severní Irsko?

Windsorská dohoda těch kontrolních mechanismů obsahuje mnoho. Uveďme konkrétní příklad. Pro firmy, které budou spadat do takzvaného trusted trade schématu, tedy schématu důvěryhodných obchodníků, by windsorský rámec znamenal výrazné omezení papírování a kontrol, pokud jejich zboží, které bude přepravováno z Velké Británie, zůstane v Severním Irsku a nepoputuje dál. Takové zboží se ocitne v takzvaném zeleném pruhu, který bude znamenat, že není určeno pro EU.

Unie tak na jedné straně souhlasila s dramatickým omezením kontrol, na straně druhé však například nastavila velmi přísná kritéria pro získání statusu důvěryhodného obchodníka. Navíc bude mít nově přístup k databázím, které sledují pohyb zboží mezi Velkou Británií a Severním Irskem v reálném čase.

Nebude-li Spojené království nová pravidla dodržovat, bude moci Evropská komise tyto úlevy pozastavit. Navíc, ačkoli Rishi Sunak prohlašuje, že hranice v Irském moři dočista zmizí, v reálu se určité kontroly i tak provádět budou – byť už třeba ne plošně. Jejich cílem bude zabránit pašování zboží a jiné trestné činnosti.

Monika Brusenbauch Meislová (1984) Docentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně.

Odborně se zaměřuje zejména na britskou politiku a problematiku vztahů Velké Británie a Evropské unie. Na toto téma publikovala řadu odborných textů.

Participuje i na různých mezinárodních výzkumných projektech; kromě toho získala výzkumná stipendia např. z University College London nebo Aston University v Birminghamu, kde je také od tohoto akademického roku nově hostující profesorkou.

Severní Irsko už rok nemá vládu, protože nejsilnější strana DUP nesouhlasí s dosavadním nastavením brexitové dohody. Je možná shoda na podobě windsorské dohody? Je završení brexitu blízko?

Vypadá to, že minimálně v tomto kontextu ano, byť se samozřejmě teprve uvidí, jak se daná dohoda – bude-li schválena – osvědčí v praxi.

DUP je každopádně naprosto klíčovým hráčem a přimět ji k podpoře nové dohody je nyní nejtěžší úkol, který před sebou Rishi Sunak má.

Všichni jsme v napjatém očekávání, jak se k ní postaví. Uvedla, že nějakou dobu potrvá, než ke společnému rozhodnutí dospěje. Nejvyšší vedení strany se má sejít tento týden, aby vše prodiskutovalo.

Na konečné vyjádření můžeme čekat i několik týdnů, byť osobně věřím, že to bude mnohem dříve. Zatím se představitelé DUP vyjadřují k dohodě opatrně a zdá se, že ne všichni jsou na stejné vlně.

Sunakovi se podařilo v tomto kontextu přijít s velmi elegantním řešením – unionistům nabízí pro ně velmi atraktivní mechanismus stormontské brzdy, avšak ten může být spuštěn pouze ze Stormontu. Bude-li chtít mít tedy DUP možnost brzdu spustit, bude muset přestat severoirský parlament blokovat.

Pro dohodu se možná překvapivě vyslovili labouristé. Ujistili, že pokud se premiérovi podaří dohodnout se se Severním Irskem a konzervativci, dohodu podpoří. Je tohle začátek nějakého nového, nadstranického přátelství?

Ne, to vůbec ne. Je pravdou, že labouristé prohlásili, že windsorský rámec podpoří a že cokoli bude lepšího než stávající neudržitelná situace. Předseda labouristů, Keir Starmer, má navíc vlastní zkušenost s prací advokáta v Severním Irsku a dle jeho názoru je cokoli, co zlepší tamní situaci, vítané.

Vláda Rishiho Sunaka, která má v parlamentu pohodlnou většinu, však pevně věří, že se dohodu podaří prohlasovat i bez labouristických hlasů. Cokoli jiného by byla velká prohra a potupa.

Zatímco velkopáteční dohoda skončila násilí na hranicích mezi irskými křesťany a protestanty, windsorská dohoda má střetům předcházet. Povede se zamezit dalším sporům ohledně pomyslné zdi dělící Iry od sebe?

Pevně v to věřím. Windsorský rámec se zdá být opravdovým přelomem. Už jen to, že se jej podařilo uzavřít, je ohromný úspěch. Předčil mnoho očekávání. Za Borise Johnsona by něco takového bylo nemyslitelné. Ve všech ohledech se zdá být lepší než takzvaná irská pojistka, vyjednaná Theresou Mayovou, či právě severoirský protokol Borise Johnsona.

Jednoznačně se začíná psát nová – snad už klidnější – kapitola ve vztazích mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií.

Když Sunak vstoupil do role premiéra, přicházel po nedlouhém a neslavném angažmá Liz Trussové a někteří se báli, že by ji mohl zanedlouho následovat a otevřít vítězoslavnou cestu Borisi Johnsonovi. Jak si teď stojí Rishi Sunak jako hlava Británie? Jakou má podporu uvnitř Konzervativní strany?

Ano, na jedné straně už samu skutečnost, že Rishi Sunak stále zůstává premiérem, lze hodnotit jako úspěch. Není totiž mezi členy Konzervativní strany a jejími poslanci nikterak všeobecně oblíben. Přinesl ale do premiérského úřadu jistou míru klidu, pragmatismu a rozvahy, která tam dlouho chyběla.

Zároveň však platí, že jeho dosavadní vládnutí bylo velmi obtížné. Zemi sužuje ekonomická a energetická krize, obří inflace, je ochromena stávkami a její zdravotnický systém se nachází na pokraji kolapsu. A ani výhled do budoucna není příliš optimistický.

Klíčové pro Rishiho Sunaka budou následující měsíce. Z jednoho pohledu se zdá, že příští volby, které mají proběhnout na konci roku 2024, skončí jasným vítězstvím Labouristické strany. Ta před konzervativci v průzkumech dlouhodobě vede.

Sunakovým hlavním úkolem by tak mělo být minimalizovat očekávanou porážku. Na straně druhé Konzervativní strana už v minulosti ukázala, že dokáže vyhrát volby, o nichž se všeobecně předpokládá, že je má předem prohrané.

Povedlo se to například Johnu Majorovi v roce 1992 či Davidu Cameronovi v roce 2015. Dva roky jsou v politice velmi dlouhá doba, stát se může ještě leccos.

Karel III. uvítal předsedkyni EK von der Leyenovou v den jednání na radnici ve Windsoru, proto jméno té dohody. Jak vidíte roli krále v celé záležitosti? Vměšuje se příliš, jak varují kritici? Může mu nebo koruně jako takové jeho angažmá ublížit?

Setkání krále a předsedkyně Evropské komise vyvolalo ve Spojeném království velké kontroverze, a to i přesto, že všechny zúčastněné strany tvrdí, že bylo odděleno od jednání o Severním Irsku a že se tematicky soustředilo na změnu klimatu a válku na Ukrajině.

I kdyby tomu tak bylo, je třeba mít na paměti i onu symbolickou rovinu. Ať už se nám to líbí nebo ne, symbolika je v tomto ohledu nesmírně důležitá. O to více v případě tak vysoce zpolitizovaného a výbušného tématu, jakým je situace v Severním Irsku. A navíc ještě v tak delikátní, křehký moment – ve chvíli uzavírání dlouze a obtížně vyjednávané dohody.

Král Karel III. zajisté svoji ústavní roli zná velmi dobře, celé to však naznačuje, že si zkrátka musí počínat opatrně. Pozoruhodné na tom je i to, že zatímco prohlášení Buckinghamského paláce lze číst tak, že schůzku doporučila vláda, vláda to popírá a trvá na tom, že Buckinghamský palác jednal zcela nezávisle.