„Horší než brexit to nebude.“ Farage zápolí v reality show s hady a bahnem

V neděli se vysílala první epizodu 23. řady soutěže britské reality show „I’m a Celebrity ... Get Me Out of Here! V ní jsou více či méně známé britské celebrity vysazeny na několik dní do australské džungle, kde musí čelit strašidelným plížícím se živočichům a predátorům. Také získávají jídlo pro svůj tábor.

Brexitář Farage, který si za svou účast v televizní reality show podle portálu Politico vydělá 1,5 milionu liber, byl nejprve vysazen v australském vnitrozemí, kde se spolu s dalšími dvěma celebritami snažil pro své spolutáborníky nasbírat speciální žetony, které jim pomohou vyhrát jídlo v nadcházejících zkouškách.

When you hear David Cameron is back. #ImACeleb pic.twitter.com/yYtRsnze4g — Nigel Farage (@Nigel_Farage) November 19, 2023

„Horší než brexit to být nemůže,“ zavtipkovala před první výzvou směrem ke známému euroskeptikovi jeho spoluhráčka. Farage nejprve prostrkoval hlavu oknem do starého autobusu plného hadů, následně lezl do hluboké kádě s bahnem a hledal žetony.

„V džungli najdete mé skutečné já,“ avizoval Farage a dodal, že pro některé lidi je „hrdinou“ a pro jiné „padouchem“.

Farage se proslavil zejména jako žoviální euroskeptik, který už od počátku 90. let vedl kampaň za vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Do července 2016 předsedal Straně nezávislosti Spojeného království (UKIP). Vedl také euroskeptickou frakci Nezávislost a demokracie v Evropském parlamentu, a to do roku 2019.

V únoru 2019 se stal členem nové strany s názvem Brexit Party (později přejmenované na Reform UK) a o měsíc později se stal jejím lídrem. V současné době je moderátorem na zpravodajském kanálu GB News.

Do I’m a Celebrity... Get Me Out of Here! se v minulosti zapojil například i exministr zdravotnictví z doby covidové pandemie Matt Hancock. Konzervativní strana mu kvůli tomu pozastavila členství v parlamentním klubu.

Mimochodem – Farage nedávno prohlásil, že by byl velmi překvapený, kdyby v roce 2026 sám nestál v čele konzervativců.