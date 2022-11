Britští konzervativci vyloučili exministra, upřednostnil reality show v džungli

Britská Konzervativní strana pozastavila členství v parlamentním klubu bývalému ministru zdravotnictví Mattu Hancockovi. Důvodem byla jeho účast v televizní reality show I’m a Celebrity... Get Me Out of Here (Jsem celebrita... Dostaňte mě odsud!). Hancock stál v čele ministerstva zdravotnictví v letech 2018 až 2021, tedy značnou část pandemie covidu-19.