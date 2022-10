Sunak se stěhuje do Downing Street 10. V sídle premiéra už jednou bydlel

Sunak s manželkou a dvěma dcerami se vracejí do bytu, odkud se odstěhovali teprve v dubnu. Rodina se stěhovala v době, kdy média řešila daňové záležitosti Sunakovy manželky, a svůj krok tehdy vysvětlila tím, že chtějí bydlet blíže ke škole starší z dcer.

Návrat do čísla 10 premiérova mluvčí vysvětlila tím, že rodina zde byla „velmi šťastná“. Před Sunakem bydlela v domě s manželem a dvěma dětmi Liz Trussová, která stála v čele země necelé dva měsíce.

Stěhování do malého a nemoderního bytu je o to paradoxnější, že Sunakovi jsou velice majetní a vlastní mimo jiné dům v luxusní londýnské čtvrti Kensington, poznamenává agentura AFP. Manželům patří i honosné sídlo na severu Anglie v obvodu Richmond, za který byl Sunak zvolen do Dolní sněmovny, nebo v kalifornské Santa Monice.

Po oznámení o stěhování se novináři ihned zajímali, zda rodina plánuje nějaké stavební úpravy, což mluvčí odmítla. Rekonstrukce domu číslo 11, kterou provedli Johnson s manželkou, vyvolala v roce 2021 politický skandál. Státní kasu totiž podle médií vyšla až na 200 tisíc liber (5,6 milionu korun), ačkoliv v rozpočtu na to bylo vyhrazeno 30 tisíc liber (850 tisíc korun).