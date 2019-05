Češi se bojí přechodu k autoritářství, píše svět o pražské demonstraci

„Akce zosobňuje už čtvrtý týden čím dál větších demonstrací od náhlého dubnového jmenování Marie Benešové ministryní spravedlnosti. Její nominace přišla den poté, co vyšetřovatelé doporučili obžalobu premiéra Andreje Babiše za podvod na dotacích Evropské unie,“ píše katarská televize Al-Džazíra.



Na demonstraci svolané iniciativou Milion chvilek pro demokracii Češi z celé země znovu žádali demisi Benešové, ale i samotného premiéra Andreje Babiše. A zahraniční média si toho všimla.

„Kolem 50 tisíc lidí zaplnilo Václavské náměstí v centru Prahy, dějiště protikomunistických demonstrací, které před třiceti lety pomohly strhnout železnou oponu. Miliardář a premiér Andrej Babiš shromáždění odsoudil, přitom jde o čtvrté v řadě a největší protest proti jeho vládě od jeho nástupu k moci v roce 2017,“ píše agentura Bloomberg.



Protesty podle ní podtrhují napětí kolem nezávislosti soudnictví v postkomunistických zemích. „Vlády v tomto křídle Evropské unie, od Varšavy po Bukurešť, se s EU střetly ohledně zásahů do justice. Zatímco Babiš se zásahům do právního systému vyhýbá, policii naopak kritizuje za vyšetřování jeho osoby i jeho rodiny kvůli údajnému zneužití unijních dotací,“ uvádí Bloomberg.

Nezapomíná na Babišovo tvrzení, že demonstrace jsou jen politická kampaň jeho oponentů zorganizovaná záměrně před volbami do Evropského parlamentu a že neodstoupí ani v případě obžaloby. Doplňuje, že i přes protesty podpora Babišova hnutí ANO neklesá.

„Protestující říkají, že ministryně může zničit právní systém v době, kdy státní zástupci mají rozhodnout, jestli obžalují premiéra,“ píše agentura AP, jejíž zprávu převzaly americké deníky The New York Times či The Washington Post.

Agentura připomíná moc, jakou v Česku ministr spravedlnosti nad státními zástupci má, i fakt, že Benešová jako poslankyně hlasovala proti žádosti policie, aby byl Babiš zbaven poslanecké imunity, i její vazby na českého prezidenta Miloše Zemana. „Zeman opakovaně kritizoval státní zástupce,“ dodává AP.

„Populistický miliardář Babiš je kontroverzní postavou kvůli své vládě s podporou komunistů i obviněním z podvodu. Jeho pozice je komplikované i z důvodu obvinění, že spolupracoval s bývalou komunistickou tajnou policií a že je ve střetu zájmů, protože stále kontroluje své byznysové impérium, jehož vlastnictví musel převést do dvou fondů,“ osvěžuje čtenářům na závěr paměť.



Agentura AFP pak dodává, že Babišovi v případě viny hrozí až deset let za mřížemi. „Mohli bychom se inspirovat v Rakousku, kde politici rezignovali pro míň,“ cituje agentura Reuters jednoho z demonstrantů, který tak odkázal na aktuální skandál v rakouské vládě. Ta se rozpadla poté, co vyšlo na světlo video s vicekancléřem Heinzem-Christianem Strachem, který sliboval domnělé neteři ruského oligarchy státní zakázky výměnou za politickou podporu.

„Stížnosti na Babiše už jsou normální, ale teď se lidé bojí, že to nadále nebude jen hra, ale vážný útok na demokracii,“ řekl pro Al-Džazíru aktivista Benjamin Roll.