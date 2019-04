Benešová se ujala spravedlnosti. Lidé proti jejímu jmenování protestovali

Na brífinku po uvedení do funkce Marie Benešová promluvila o plánech do budoucna. „Věřím, že ministerstvo bude fungovat a uděláme velký kus pro občany. Ministr Kněžínek mě podrobně poreferoval, co je a bude v plánu. Seznámím se s tím.“

Dále uvedla, že se postupně se seznámí s kolektivem. „Budu důrazná v tom, aby se zrychlila práce, abychom překládali kvalitní zákony,“ dodala.

Personální změny na ministerstvu Benešová zatím dělat nebude, zachová stávající tým. „Nejprve se rozhlédnu, pak se uvidí. Žádné zemětřesení nechystám,“ řekla nová ministryně spravedlnosti.



Proti jmenování Benešové protestovaly v pondělí tisíce lidí. Akce nesla název Za nezávislou justici a pořádala ji iniciativa Milion chvilek pro demokracii.



Změna na ministerstvu spravedlnosti přišla krátce poté, co policie ukončila vyšetřování kauzy Čapí hnízdo a navrhla státnímů zástupci obžalovat Babiše a další podezřelé. Panuje tak obava, že součástí jejích kolů bude odvolání Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana či vrchní pražskou zástupkyni Lenku Bradáčovou. K tomu se ale podle svých předchozích vyjádření nechystá.



Benešová patří k lidem, kteří mají blízko k prezidentovi Miloši Zemanovi. Právě za Zemanovy vlády se v roce 1999 stala nejvyšší žalobkyní. Poté, co Miloš Zeman poprvé vyhrál prezidentské volby, se stala se jeho poradkyní pro oblast justice a spravedlnosti.

Hrad si nedávno u Benešové nechal zpracovat analýzu, zda je v Česku možné si objednat trestní stíhání. A Benešová ve své práci skutečně konstatovala, že to možné je. Upozornil na to Deník N. Na základě jakých zdrojů k tomu došla a kterými daty má takové silné tvrzení podloženo, není jasné.

Na nejvyšším státním zastupitelství působila několik let, mimo jiné prosadila na státním zastupitelství vznik specializovaných odborů závažné hospodářské kriminality. Funkci ministra spravedlnosti zastávala už dříve.

Andrej Babiš ve své druhé vládě vyměnil na resortu spravedlnosti už dva ministry. První byla Taťána Malá, která na post rezignovala kvůli údajnému plagiátorství v její magisterské práci.

Benešová nahradila Kněžínka ve funkci v úterý. Dosavadní ministr oznámil svou rezignaci 18. dubna, podle svých slov „již nechtěl čelit mediálním spekulacím o svém konci“. Benešovou nominoval premiér Andrej Babiš (ANO), Hrad poté potvrdil, že ji prezident jmenuje.

Pochyby o výměně Jana Kněžínka (za ANO) za Benešovou vyjádřila Soudcovská unie i opozice. Ta pokládá odchod Kněžínka za vynucený a výměnu dává do souvislosti s kauzou Čapího hnízda, v níž předseda vlády čerstvě čelí návrhu na podání obžaloby.