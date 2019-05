KOMENTÁŘ: Eurovolby se mohou pro hnutí ANO stát Pyrrhovým vítězstvím

10:51 , aktualizováno 10:51

Na náměstích se hodně mluví o milionech chvilek pro demokracii, ale až teď jsme zažili tu podstatnou. Co nám řekla? V čem přesně ovlivní naše životy výsledek voleb do Evropského parlamentu? Nepochybně v tom, jaká většina nově ovládne eurosněm a jak se díky tomu změní celá Unie. A naopak skoro vůbec tím, kterých 21 českých europoslanců zasedne do tělesa o 751 hlavách.