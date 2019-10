Medvídka, klaunské boty či housle. Co všechno by rádi lidé sebou do hrobu

Mezi výsledky studie překvapí už fakt, že jeden z pěti tázaných Britů je již za života rozhodnutý, co přesně si s sebou vezme do hrobu. Téměř polovina respondentů uvedla, že by chtěli být pochováni s fotografiemi, každý čtvrtý Brit by chtěl do rakve plyšového medvídka a každý desátý by pak nejraději navždy spočinul s oblíbeným šperkem.

Nezanedbatelné procento respondentů by také volilo láhev oblíbeného alkoholu. Rybářský prut, housle anebo klaunské boty patří mezi ojedinělá přání, zato pochodeň, tlačítko alarmu anebo nabitý mobilní telefon při ruce se mezi přáními objevovaly vícekrát.



„Tradice brát si s sebou věci do hrobu je stará tisíce let, dnešní doba však přináší výraznou změnu. Stále více lidí si vybírá konkrétní předměty, které je doprovodí na poslední cestě,“ říká David Collingwood, šéf britské pohřební služby Co-op Funeralcare.

Co s sebou chtějí Britové nejčastěji do hrobu? fotografie 49 % plyšový medvěd 27 % klenoty 22 % dopisy 17 % knihy 13 % láhev oblíbeného alkoholu 12 % mobilní telefon na dosah 9 % brýle 8 % pochodeň 6 %

Podle něj mají některé takové předměty jako například milostné dopisy, fotografie anebo snubní prsteny pro zesnulého citovou hodnotu. „Jiné položky, jako například jídlo z čínského fastfoodu, si zesnulí vybírají spíš proto, aby pozůstalé pobavili. A někdy se jim to daří dokonale,“ dodává Collingwood.

Studie ovšem rovněž přišla se závěrem, že téměř 46 procent dotázaných nechce na svůj pohřeb ani na věci, které si sebou vzít, vůbec myslet. Z jejích výsledků ale vyplývá, že v porovnání s dřívějškem lidé pohřeb stále více považují za jakousi oslavu života.

Tomu odpovídají i poslední přání zesnulých v podobě netradičních žádostí, aby byl jejich popel vsypán do pyrotechniky ohňostroje, aby pozůstalí přišli na pohřeb v luxusním oblečení či aby během pohřbu tančili tanec conga.

„V otázkách netradičních pohřebních přání anglické populace hraje svoji nezanedbatelnou roli i tradiční britský humor,“ uzavírá Collingwood.

Jeho slova podtrhuje i poslední přání anglické televizní hvězdy Derricka Evanse. Ten chce, aby byl jeho popel smíchán s rybí pomazánkou podávanou na sendvičích smutečním hostům.