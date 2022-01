Obří socha s penisem vábí i pohoršuje Peruánce. Už na ni zaútočili vandalové

Přestože anatomicky vzato má skulptura k reálu dost daleko, její ztvárnění podle skutečně nalezeného prastarého artefaktu je přesné. Zobrazuje šklebícího se muže pradávné močické kultury, která právě v těchto místech v prvních století našeho letopočtu žila. S informací přišel britský deník The Guardian.

A newly erected statue of a grinning man with an enormous penis has prompted delight and rage in northern Peru where it has been on show since the beginning of the year. It has been attacked & damaged by what one can only suspect as “inadequate” males. pic.twitter.com/SvZh5Bn1eN