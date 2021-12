Thajský park láká návštěvníky na sochy obřích penisů, které plní přání

Netradiční park s názvem Traitep Dream Forest se nachází ve městě Khon Kaen na severovýchodě Thajska. Sochy penisů podle webu Yahoo News, který o oblíbeném místě informoval, údajně plní přání. „Ať obejmete kterýkoli penis, dostanete partnera takové velikosti,“ hlásá cedule u vchodu.

Tritep Sahakhan, majitel parku s penisy, vysvětlil, že se inspiroval lidovým příběhem o Lahone, zvráceném bohovi, kterému odstranili přirození jako trest za sexuální obtěžování lidí. Lahoneův falus vystavili ostatní bohové do parku, aby se mu mohl každý posmívat.

„Myslím, že ty sochy jsou trochu hloupé a nejsem si jistá, jestli fungují, takže jsem sem přišla jen tak pro zábavu, abych se na ně podívala a vyfotila je,“ řekla podle listu The Daily Star jedna z návštěvnic parku. „Objala jsem je a něco si přála, pro případ, že by to fungovalo. Nyní doufám, že najdu hezkého muže, který bude i bohatý,“ přiblížila své přání další z žen.

Falické sochy jsou však podle majitele Tritepa součástí thajské tradice a buddhistické kultury po stovky let. Vybudováním parku tak chtěl zachovat tradici naživu. „Pro ženy je park především legrací, ale existuje vážná duchovní souvislost s vyobrazením pánského přirození, ve které mnoho lidí stále věří,“ řekl.

Podobné sochy jsou například v několika thajských svatyních. Proslulý svou zahradou s penisy byl také bývalý hotel Swissotel Nai Lert Park v Bangkoku. Pokud by turisté chtěli mít dřevěný penis i doma, mohou si jej v Bangkoku koupit jako suvenýr. Místní obyvatelé totiž věří, že přítomnost těchto soch v domovech jim dodá štěstí a sílu.