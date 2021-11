Němec si dobrovolně „zrušil“ penis. Co mu zbylo, ukázal v dokumentu

„Ahoj, já jsem Norbert. A jak vidíte, něco mi chybí,“ představuje se na úvod šestnáctiminutového dokumentu mladý muž v podkrovní garsonce. Je úplně nahý a před kamerou ochotně ukazuje to, co mu v rozkroku zbylo.

Penis si uřízl v roce 2013, o tři roky později se zbavil i varlat. „Udělal jsem si to sám. Omotal jsem si ho gumovým škrtidlem, použil anestetikum a pak...,“ naznačuje rukou řezání. „Nakonec jsem použil žiletku, protože skalpelem to nešlo.“ Po amatérském zákroku musel vyhledat pomoc lékařů, kteří mu před dvěma lety odstranili i vnitřní části pohlavního orgánu.

„Přál jsem si to už od puberty, penis mi vždy vadil. Mohl jsem se stát ženou, ale to jsem nechtěl. Jsem muž,“ svěřuje se a vypráví, jak léta objížděl doktory v Německu a Rakousku, ale nikdo mu nechtěl pomoci. Dnes si musí pravidelně píchat testosteron, jinak by jeho tělo získalo ženské rysy.

Ví o tom jeho rodiče? „Doneslo se to k nim. Byli docela šokovaní. Nechápou to. Katastrofa pro ně bylo už to, když zjistili, že jsem gay,“ vypráví nakrátko ostříhaný muž.



Termín nullo vznikl zkrácením slovního spojení „genital nullification“, tedy „zrušení pohlavních orgánů“. Označují se tak členové specifické subkultury tvořené převážně muži, kteří si dobrovolně odstranili penis i varlata, někteří i bradavky. Nullové se většinou identifikují jako eunuši.

Nejslavnějším z nich je japonský umělec a asexuální aktivista Mao Sugijama, který si v roce 2012 v rámci umělecké performance nechal chirurgicky odstranit genitálie, uvařil je a naservíroval hostům. Každý z nich za nezvyklé jídlo zaplatil 250 dolarů.

Hlavní hrdina snímku Nullo sice do takových extrémů nejde, ale aspoň před kamerou názorně ukáže, jak se uspokojuje. A v dokumentu, který je do neděle k vidění na webu MFDF Jihlava, si posteskne, že současná společnost lidi, jako je on, stále nechápe.



„Některým lidem chybí prst nebo ruka a nikdo se jich na nic nevyptává. Kdyby mi vadil palec, tak si ho prostě uříznu na cirkulárce a všichni by mi věřili, že to byla nehoda. Ještě by mě politovali. Ale když jsem si to samé udělal s genitáliemi, nemůžu tvrdit, že jsem uklouzl při řezání dřeva,“ směje se.