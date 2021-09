Jihlavský festival dokumentů se vrací do kin, sály zaplní Nedvěd i Leary

Šest týdnů zbývá do zahájení 25. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava 2021. Po loňské covidové pauze se letos diváci i filmy znovu vrátí do jihlavských kinosálů. „Těšíme se zpátky do kina! Na setkávání a inspirativní diskuse,“ říká ředitel Ji.hlavy Marek Hovorka.