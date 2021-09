Socha Julie s ohmataným ňadrem genderově nevyhovuje, radní žádá Romea s penisem

Na okraji Mariánského náměstí v Mnichově stojí socha Julie Kapuletové ze slavné milostné tragédie Williama Shakespeara. Lidé věří, že ten, kdo této hrdince sáhne na ňadro, bude mít štěstí v lásce jisté. Svůj úspěch si dotyčný může pojistit ještě tak, že Julii vloží do náruče květinu. Městská radní Marie Burneleitová se však domnívá, že v rámci genderové vyváženosti by stálo za to vedle umístit sochu s penisem.