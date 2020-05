V kůži Svatého otce aneb jak ve skutečnosti vypadá normální den papeže

Ne že by to bylo zrovna pravděpodobné, zkuste si ale představit následující: jedete výtahem, přistoupí k vám papež František. Sám. Dveře se zavřou, zdviž sebou cukne a někde mezi patry se na několik hodin zasekne. Zděsíte se: o čem se, proboha (hned se v duchu omluvíte za rouhání), se Svatým otcem bavit, když nejste věřící? Zase taková fuška to však kupodivu nebude. Pokud tomu dáte aspoň trochu šanci, budete mít na výběr překvapivé množství témat.