Papež v dobročinné aukci prodá i kolo, daroval mu ho Sagan

Aukce se koná namísto zrušeného charitativního běžeckého závodu We Run Together a předměty se budou dražit pravidelně každý týden až do začátku srpna.

„Začínáme s předmětem od papeže, který se nám rozhodl poněkud překvapivě darovat. Dal nám závodní kolo v barvách Vatikánu a Argentiny, které dostal od slovenského mistra světa Petera Sagana. Přenechal nám i další věci, protože se chce na aukci podílet. Každý týden se proto v dražbě objeví jedna pozoruhodná věc z osobního vlastnictví papeže,“ řekl stanici Radio Vaticana kardinál Gianfranco Ravasi.

Do dražby pro nemocnice v severoitalské Brescii a Bergamu, které koronavirová pandemie zasáhla zvláště tvrdě, přispějí i sportovci, kteří se původně chtěli zúčastnit běhu.

Zájemci si tak budou moci koupit například závodní trikoty, lyžařské boty nebo třeba možnost povečeřet s bývalým reprezentantem v rychlostní kanoistice a olympijským vítězem Antoniem Rossim.

Třicetiletý Sagan, nejlépe placený cyklista světa, který závodí za tým Bora-Hansgrohe, se s papežem osobně setkal v lednu 2018. Při audienci na Svatopetrském náměstí mu tehdy předal kolo a podepsaný dres.