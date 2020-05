Pandemie může přinutit migranty k cestě do Evropy, varuje azylový úřad

V důsledku opatření přijatých kvůli šíření koronaviru klesl počet žadatelů o azyl schopných dostat se do Evropy, pandemie by ale mohla dále destabilizovat Blízký východ a sever Afriky a tím donutit k cestě další migranty. Podle agentury Reuters to v analýze uvádí Evropský podpůrný azylový úřad EASO.