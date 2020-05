„Báli jsme se, že nás vrátí do tábora.“ Uprchlíci se dostali k rodinám

Na palubě letu je celkem padesát lidí, z toho šestnáct nezletilých, kterým Británie poskytne azyl. Jedná se o Syřany, Somálce a Afghánce. Let zaštiťuje organizace Safe Passage, která pomáhá zejména dětským uprchlíkům a zaměřuje se na slučování rodin. Organizace uvedla, že mnoho pasažérů mělo po dlouhém pobytu v kempech zdravotní potíže.



Nazpátek pak letadlo přepraví 130 Řeků, kteří uvázli ve Velké Británii po omezení leteckého provozu, uvedla agentura Reuters.

„Můj bratr už byl připravený na cestu a hodně ho zklamalo, když let zrušili. Platil jsem mu pokoj, ze kterého měl odejít, a měl jsem hrozný strach, že se bude muset vrátit zpátky do uprchlického tábora,“ vypráví Ahmed původem ze Sýrie pro server The Guardian. Svého bratra kromě krátké návštěvy na ostrově Samos neviděl přes pět let.



Ahmed žije ve Velké Británii, kde studuje univerzitu. Měsíce pracoval na nočních směnách, aby mohl svého bratra Wahida finančně podporovat. Když už vše vypadalo nadějně a bratři se měli v Anglii shledat, Wahidův let byl, stejně jako stovky dalších, kvůli pandemii koronaviru zrušen.

„Chce studovat a těší se, až bude moct zase začít sportovat, jakmile skončí karanténa,“ uvedl mladý muž a dodal, že si jen přeje, aby jeho bratr byl konečně s ním. To by se jim nyní mělo splnit.



Řecká specialistka na ochranu bezprizorních nezletilých dětí Eirini Agapidaki uvedla, že speciální let zajistili řecký premiér a ministr pro migraci společně s britskou organizací UK Home Office. Společně s nimi spolupracoval i lord Alfred Dubs, který v roce 1939 díky Nicholasi Wintonovi emigroval z okupovaného Československa do Londýna.



„Je pro nás potěšením oznámit, že se i uprostřed pandemie mohou rodiny v Británii shledat,“ doplnila Agapidaki. Na palubě jsou podle ní děti, na které čekají sourozenci, i ženy a muži, kteří se znovu shledají se svými partnery.



Dubs označil let za vítězství, ale podotkl, že Británie by mohla pro nezletilé v Řeckých kempech udělat víc. „Doufám, že je to jen začátek, protože v Řecku pořád zůstávají děti, které se chtějí shledat se svými rodinami, a ty, které rodinu nemají, ale potřebují do bezpečí.“

„Vlády Británie a Řecka předvedly skvělou věc, když umožnily těmto lidem cestovat i přes současná omezení. Nyní vyzýváme další evropské země, aby podpořily snahy o znovushledání rodin,“ uvedla manažerka organizace Safe Passage Beth Gardiner-Smithová.

V táborech na řeckých ostrovech se nyní nachází okolo 40 tisíc lidí. Státy Evropské unie slíbily, že v rámci programu na přesídlení migrantů z Řecka převezmou 1 600 nezletilých. Ti tvoří podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) zhruba 36 procent z nich, z toho 90 procent jsou chlapci.

Koronavirová nákaza nyní situaci v řeckých táborech komplikuje. V dubnu řecké úřady nařídily karanténu už pro dva uprchlické tábory poté, co se v nich prokázaly případy nemoci covid-19.

Děti z řeckých uprchlických táborů zamířily do Německa (18. dubna):