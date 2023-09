Dětské uprchlíky v Súdánu drtí spalničky a hlad, zemřou desetitisíce, varuje OSN

OSN a UNICEF spolu se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) opět bijí na poplach kvůli zhoršující se zdravotní situaci způsobené krizí v Súdánu.

Podle týmů UNHCR v súdánském státě Bílý Nil zemřelo v období od 15. května do 14. září v devíti táborech více než 1 200 dětí uprchlíků mladších 5 let v důsledku smrtelné kombinace propuknutí spalniček a vysoké podvýživy.

V dalších částech země hlásí více než 500 podezřelých případů cholery, spolu s epidemiemi horečky dengue a malárie.

„Svět má prostředky a peníze na to, aby zabránil každému z těchto úmrtí na spalničky nebo podvýživu,“ řekl v úterý vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi. „A přesto každý den umírají desítky dětí - v důsledku tohoto ničivého konfliktu a nedostatku globální pozornosti. Můžeme zabránit dalším úmrtím, ale potřebujeme peníze na opatření, přístup k postiženým a především ukončení bojů.“

Zdravotnická zařízení jsou podle organizací pod obrovským tlakem kvůli nedostatku personálu, léků a dalšího důležitého vybavení. Poskytování zdravotnických služeb také znesnadňují opakované útoky na zdravotnická zařízení od začátku konfliktu, včetně útoků na personál, pacienty a přepravu zdravotnického materiálu.

„Místní zdravotníci s pomocí WHO a partnerů dělají, co mohou, a to ve velmi obtížných podmínkách. Zoufale však potřebují podporu mezinárodního společenství,“ uvedl generální ředitel WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

2. června 2023

V Súdánu proti sobě od poloviny dubna bojují súdánská armáda vedená generálem a faktickým vládcem africké země Abdal Fattáhem Burhánem a polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF) bývalého Burhánova zástupce Muhammada Hamdana Dagala.

Od dubna do srpna přišlo podle dřívějších informací OSN v konfliktu o život nejméně 4 000 lidí, skutečné počty obětí budou ale patrně mnohem vyšší. Ani jedna strana totiž nesděluje počet svých mrtvých, natož pak zabitých civilistů. Opustit své domovy kvůli konfliktu muselo podle odhadů téměř pět milionů lidí.