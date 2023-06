Generálové nedali míru v Súdánu šanci a spustili další krveprolití

Spojené státy ve čtvrtek uvalily ekonomické sankce a vízové restrikce na činitele a společnosti spojené se súdánskou armádou i s RSF. Obchodní sankce amerického ministerstva financí míří na dvě firmy napojené na súdánskou armádu, včetně největší zbrojní firmy v Súdánu Defence Industries System.

Ta podle americké vlády vyrábí zbraně a další vybavení pro súdánskou armádu a její roční příjmy se odhadují na dvě miliardy dolarů. Americké sankce postihnou také dvě firmy s vazbami na RSF, z nichž jedna se zabývá těžbou zlata. Tu vlastní generál Muhammad Hamdan Dagalo, který stojí v čele polovojenských jednotek RSF, a jeho bratr, píše agentura AFP.

Podle expertů citovaných agenturami AFP a Reuters diplomatická izolace a sankce nejsou pro soupeřící generály reálnou hrozbou. Generál Dagalo je považován za jednoho z nejbohatších lidí v Súdánu. Ten je třetím největším africkým producentem zlata. Šéf armády, generál Abdal Fattáh Burhán, se zase podle analytiků naučil mezinárodní sankce šikovně obcházet.

„Je to spíš varovný výstřel než přímý zásah, což je zvláštní, protože už dávno uplynula doba, kdy měly varovné výstřely zaznít,“ prohlásil Cameron Hudson z Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS). Poukázal také na to, že státy jako Rusko či Spojené arabské emiráty nebudou sankce s velkou pravděpodobností vymáhat.

Od 15. dubna si násilnosti v Súdánu podle tiskových agentur vyžádaly téměř 900 civilních obětí, vyhnaly z domova bezmála 1,4 milionu lidí, z nichž více než 350 tisíc uprchlo za hranice země, a podle Světového potravinového programu (WFP) bude v následujících měsících trpět hladem na 2,5 milionu lidí.

Přerušovaná střelba byla v pátek slyšet v severní části Ummdurmánu i na jihu města Bahrí. Ozbrojené střety pokračovaly také kolem tržiště na jižním předměstí Chartúmu, kde podle místních obyvatel ve středu při dělostřelecké palbě a náletech přišlo o život 27 lidí. Předměstí Majo obývají především chudí, kteří neměli prostředky na to, aby opustili hlavní město po vypuknutí bojů, napsal deník The Guardian.

Podle obyvatel předměstí, citovaných listem The Guardian, palba vycházela z jedné z mála oblastí, kterou má ještě armáda v metropoli pod kontrolou. Není přitom známo, že by se v blízkosti nacházel nějaký cíl spojený s polovojenskými jednotkami. Počet obětí může dále stoupat, protože mnoho zraněných nemohlo být přepraveno do nemocnice.

Kromě oblasti Chartúmu zuří nejprudší boje v západním regionu Dárfúr. Místní lidskoprávní organizace podle agentury Reuters uvedla, že za poslední týden bylo ve městě Geneina zabito nejméně 50 lidí. Město je už více než deset dní odstřiženo od telekomunikačního spojení. V dalším dárfúrském městě Zalingei byla podle organizace vypleněna nemocnice a univerzita a v ulicích jsou zabíjeni lidé.