Válka uvěznila Čecha v Súdánu. Z elektrárny jel šest dní pouští, pomohli Turci

Sedmašedesátiletý Vladislav Krejsa z Korytné na Uherskohradišťsku se před týdnem vrátil po jedenapadesáti dnech ze Súdánu. Jel tam opravovat naftové generátory do elektrárny v Nyale. V půlce dubna tam ale vypukly boje mezi armádou a polovojenskými jednotkami a on a jeho kolega zůstali v elektrárně uvězněni. Cesta domů by téměř vydala na román.