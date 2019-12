Je to škoda pro Evropu, brexit je definitivní, hodnotí Babiš britské volby

Babiš podotkl, že přechodné období, během kterého se bude Británie nadále řídit unijními pravidly, může trvat až do konce roku 2022.

„Je jasné, že Velká Británie odchází. Otázka je, kdy definitivně, protože vlastně do června příštího roku se dá to přechodné období prodloužit o dva roky. A pokud by Velká Británie požádala, tak ten definitivní odchod by byl vlastně až za dva roky,“ uvedl Babiš.

„V Británii zvítězil charismatický vůdce,“ řekl Babiš a zopakoval, že vzhledem k důsledkům pro britský odchod z EU jej volební výsledek netěší. „Je to škoda pro nás, myslím, že s Borisem Johnsonem by se nám dobře spolupracovalo,“ řekl prohlásil.



K situaci ve Velké Británii se vyjádřil i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), podle něhož byli Britové unaveni politickým patem a volbami se posunuli krok dál.

Petříčka osobně mrzí, že Británie Evropskou unii opustí. Svým způsobem je ale pozitivní, že se pohnuly ledy, uvedl. Ani po 31. lednu ale podle šéfa české diplomacie nemusí nastat konec debaty. „Čeká nás vyjednávání o budoucích vztazích a to bude možná ještě náročnější. Pro Česko je nyní důležité soustředit se na budoucí spolupráci s Británií,“ konstatoval.

Podobně výsledek voleb hodnotí i šéf lidovců Marek Výborný. „Snad tím stoupla naděje, ač s Borisem Johnsonem si nikdy asi nemůžeme být úplně jisti, že nekonečný seriál s názvem brexit se blíží do finále,“ napsal. Unie i Česko se tak budou moct soustředit na jiná důležitá témata z oblasti bezpečnosti, ochrany klimatu, zemědělství, uvedl.

I on označil za důležitá následná jednání. „Bude důležité dojednat i pro naše firmy potřebnou dohodu o volném obchodu mezi EU a Velkou Británií, která by minimalizovala škody způsobené brexitem,“ uvedl.



K vítězství v britských volbách gratuloval Borisu Johnsonovi i jeho straně šéf ODS Petr Fiala na svém twitterovém účtu.

K odchodu Britů z EU se vyjadřoval i český poslanec Evropského parlamentu Jiří Pospíšil. „Britové v parlamentních volbách potvrdili odchod země z EU. Netěší mě to, ale věřím, že brexit co nejméně poznamená vztahy mezi ČR a VB a že budou platit právní záruky, které Británie dala Čechům žijícím na Ostrovech,“ napsal na svém twitterové profilu.

Podle Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Adamové Pekarové brexit oslabí jak Velkou Británii, tak Česko. „Ale když už se tak stalo, bude lepší, že bude dokončen, než jím trávit další roky,“ uvedla na Twitteru. V zájmu EU i Česka a Británie je podle ní, aby byly nejbližšími spojenci.



Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana je i po volbách Británie ohledně brexitu rozdělena napůl. „Chápu ale, že (pravo)středoví liberálové nemohli volit nyní silně levicového (Jeremyho) Corbyna. Brexit Party propadla. Přesto jsme brexitu zase blíž,“ řekl.



Na páteční tiskové konferenci Boris Johnson zdůraznil, že tyto volby znamenají, že brexit bude.

„Tyto volby učinily konec všem ubohým řečem o druhém referendu. Budeme mít konečně pokoj, zejména ti, kdo volí konzervativce,“ řekl v úvodu své řeči.

Konzervativci ve volbách získali absolutní většinu v Dolní sněmovně, a podle analytiků je proto takřka jisté, že Spojené království v lednu 2020 opustí Evropskou unii. Zatímco Konzervativní strana si výrazně polepšila a v 650členné sněmovně bude mít nejméně 362 mandátů, labouristé Jeremyho Corbyna s 203 křesly utrpěli porážku. Na třetím místě skončila Skotská národní strana (SNP) se 48 křesly.