KOMENTÁŘ: Británie se probudila do éry definitivního brexitu

Konzervativci získali ve volbách přibližně stejně hlasů, jako by v celkovém součtu dohromady poskládali labouristé, Liberální demokraté a voliči zelených, tedy stran, které ještě neměly brexit za definitivně hotovou věc.



Na tyto součty v lidovém hlasování se však ve volbách do dolní komory ve Spojeném království nehraje. Počítají se mandáty a těch konzervativci díky dobře zvolené taktice a mixu brexitové politiky, slibu konce úsporných opatření a slibu v oblasti bezpečnosti získali s přehledem nejvíce.

Celkový počet 364 poslanců v 650členné dolní komoře dává premiéru Johnsonovi možnost prosadit svou verzi brexitu a to bez ohledu na hlasy z dalších politických stran či dokonce i na případné hlasy rebelů ze své vlastní strany, pokud by se v nadcházejícím období nějací objevili.

Volby ukázaly, že britská společnost zůstala v otázce brexitu rozdělená. Konzervativci ale uměli využít volební systém a nemožnost společného postupu Liberálních demokratů s Corbynovými labouristy.



Navenek tak rozpolcená britská společnost již bude vystupovat mnohem jednotněji a stejně tak se budou činit zásadní politická rozhodnutí ohledně brexitu. Je to asi také cesta, která umožní, aby mohl alespoň začít proces postupného hojení ran z brexitu. Dosud tomu vznášející se otazníky bránily.

Ratifikace dohody o vystoupení Spojeného království z EU vyjednané Johnsonem v říjnu by teď neměla konzervativcům činit žádné problémy. Den 31. leden tak bude poslední den členství Spojeného království v EU. Následovat bude přechodné období, kdy Britové již nebudou posílat své zástupce do institucí EU a podílet se na utváření rozhodnutí na této úrovni. Až do konce roku 2020 však zůstane v platnosti přechodné období, které zachová plný přístup na vnitřní trh, včetně volného pohybu zboží, služeb, kapitálu a osob.

V reálném životě se tak pro podniky ani občany EU v těchto měsících nic nezmění. Po dobu přechodného období budou pokračovat jednání mezi EU a Spojeným královstvím o budoucím režimu vzájemných vztahů. Boris Johnson slíbil, že tato jednání do konce roku 2020 dokončí a nebude žádat o prodloužení přechodného období, i když jím vyjednaná dohoda o vystoupení tuto možnost až na dva další roky dává.

Šéf nově vzniklého útvaru EU pro jednání se Spojeným královstvím a dosavadní vyjednavač za Evropskou komisi Michel Barnier se nechal těsně před volbami ve Spojeném království slyšet, že dojednat vše potřebné, včetně ratifikace, není do konce roku 2020 realistické.



Jednání o zónách volného obchodu, která EU uzavírá s třetími státy, opravdu s ratifikací tradičně trvají bezmála deset let. Většina takových dohod vyžaduje mistrné jednání a vyvažování defenzivních a ofenzivních zájmů v jednotlivých sektorech ekonomiky, jak v oblasti výše cel a množstevních limitů, tak v oblasti takzvaných netarifních opatření, tedy například dohodách na snížení administrativní zátěže exportérům spojené s certifikací či jednotlivými kontrolami.

Boris Johnson přesto před volbami opakovaně ujišťoval, že dohodu o budoucím vztahu s EU do konce roku 2020 zvládne. Lze mu dát za pravdu v tom, že Spojené království nyní má všechny předpisy v plném souladu s těmi, které platí v EU. To je opravdu diametrálně jiná situace, než když EU jednala s Kanadou, Jižní Koreou nebo třeba Jihoafrickou republikou. Zároveň je ale také pravda to, co Boris Johnson již proaktivně nezmiňoval, a to že Spojené království je příliš velká ekonomika a příliš blízká hranicím EU na to, aby ji EU mohla bez dalšího pustit na svůj vnitřní trh.

Současný stav regulatorního souladu se totiž do budoucna může změnit, jak budou Britové po odchodu z EU přijímat vlastní zákony. V budoucnu by tak byli v pokušení ulevit svým podnikatelům oproti regulaci platné v EU například v oblasti životního prostředí, pracovněprávní ochrany či sociálního zabezpečení či daní. Tím by však získali oproti podnikatelům v EU konkurenční výhody, se kterými by se domácí výrobci nemuseli dokázat srovnat.

Celé jednání o budoucím vztahu Spojeného království a EU tak bude o tom, kreativně vymyslet věcné, funkční a vyvážené mechanizmy, které zaručí, že do budoucna nebude nezbytné vztyčovat nové bariéry vzájemné obchodní výměně, podnikatelé na vnitřním trhu EU se nebudou cítit ohrožení konkurencí, se kterou by se nezvládli srovnat, a zároveň, že Spojenému království nebudou svázány ruce natolik, aby po vystoupení z EU nebylo jen pasivním příjemcem regulací EU.

Nalézt vyvážené řešení této trojčlenky bude, jak je zřejmé, velmi obtížné. Boris Johnson však již jednou v jednání o dohodě o vystoupení z EU dokázal to, co od něj málo kdo očekával. Pokud takto věcně přistoupí i k jednáním o budoucím vztahu, nelze jeho úspěšné dokončení dopředu vylučovat.



Výhodou pro něj je, že nově získaná pohodlná většina v dolní komoře westminsterského parlamentu mu dává na vnitropolitické scéně jistý manévrovací prostor při následné ratifikaci vyjednané dohody a tím i méně svazuje jeho ruce při jednání. Na straně EU a jednotlivých jejích členských států teď bude důležité jasně si stanovit priority a nepřekročitelné limity pro tato jednání.