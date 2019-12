Vítězství brexitu či Corbynův kolaps, hodnotí britský tisk volby

Levicový bulvár Daily Mirror píše o „předvánoční noční můře“, podle pravicového bulvárního listu Daily Express je výsledek voleb vítězstvím „pro Borise... a pro brexit“. Odchod z Evropské unie byl totiž hlavním volebním tématem konzervativců.



O „drtivém vítězství“ píše například list The Times. Pokud se odhady potvrdí, mohlo by jít podle něj o nejlepší výsledek konzervativců od voleb v roce 1987, do kterých stranu vedla Margaret Thatcherová.

Pro labouristy by naopak čtvrtek mohl přinést nejhorší výsledek „za více než 80 let“. Také podle bulvárního listu The Sun dosáhl „BoJo“, jak premiérovi Johnsonovi přezdívá, „drtivého vítězství“.



Levicový list The Guardian označil čtvrteční odhady výsledků za „šokující“ a porážku labouristů za „zdrcující“. „Corbyn bude pravděpodobně čelit tlaku, aby tváří v tvář zdrcující porážce skončil,“ napsal The Guardian.

Podle listu Financial Times je předpokládaný výsledek „zadostiučiněním“ pro Johnsona, který zřejmě dosáhne nejlepšího výsledku „od éry Thatcherové“.



Podle listu i, který je stručným výtahem z hlavních článků serveru Independent, čeká Británii za 49 dní odchod z Evropské unie, protože lidé ve střední a severní Anglii už byli z neustálého odkládání brexitu „unavení“.

Také podle těchto novin bude zřejmě výsledek labouristů nejhorší od roku 1935. Ve Skotsku, které ve volbách ovládla separatistická Skotská národní strana (SNP), se podle listu rozhořela „bitva o budoucnost Spojeného království“.



Pravicový bulvár Daily Mail vyzývá Brity, aby se „radovali“. Konzervativci podle něj dosáhli „fantastického vítězství“. Pro levicový bulvár Daily Mirror je naopak výsledek „předvánoční noční můrou“. List Metro píše o „kolapsu“ labouristů.

Máme silný mandát, prohlásil po předčasných volbách Johnson: