Tato strana není pro starý. Triumf AfD v Durynsku zhatili důchodci

Postkomunistická Levice má v regionálním parlamentu 29 křesel a AfD 22. Třetím nejsilnějším klubem se s 21 poslanci stali křesťanští demokraté (CDU) kancléřky Angely Merkelové. Účast v nedělních volbách spolkové země s 2,1 miliony obyvatel se pohybovala kolem 65 procent.



AfD svůj výsledek považuje za úspěch, protože oproti volbám v roce 2014 výrazně posílila. Levice si polepšila jen mírně a CDU hodně oslabila.



K úplnému triumfu chyběly AfD sympatie seniorů. Kolem 41 procent starších 60 let hodilo hlas Levici. Dalších 24 procent těchto voličů podpořilo CDU. Pouze 16 procent z této skupiny upřednostnilo AfD.

Voličů ve věku 45 až 59 let přesvědčila AfD 28 procent, stejně jako Levice. Druhá u této skupiny byla CDU s 22 procenty.

Z voličů od 30 do 44 let AfD oslovila 29 procent, zatímco Levice i CDU 22 procent. U mladších 30 let AfD zvítězila s 25 procenty, s 23 skončila jako druhá Levice a CDU s 13 třetí.

„AfD vyhrála volby u všech věkových skupin pod 60 (let),“ shrnul list Der Tagesspiegel. „Pouze voliči nad 60 zabránili vítězství AfD,“ dodal.



AfD jako dělnická strana?

AfD se také musí zatraktivnit u ženského publika. Nejvíc voliček, konkrétně 32 procent, získala na svou stranu Levice. Druhá byla CDU s 24 procenty a AfD třetí se 17. U mužů se AfD s Levicí o prvenství dělila. Obě strany podpořilo 28 procent voličů, CDU pouze 20.

AfD ale úspěšně přebírá Levici sympatizanty vykonávající dělnické profese. „V Durynsku teď jsou dvě dělnické strany: AfD a Levice,“ upozorňuje Der Tagesspiegel. AfD boduje i u samostatně výdělečně činných osob, což list označil za překvapivé. O něco větší část samostatně výdělečných hlasovala pro CDU, která byla první i u úředníků.

AfD stále trpí minimálním koaličním potenciálem. Spolupracovat s ní nechce Levice ani CDU. CDU také před volbami vylučovala koalici s Levicí. Vytvořit novou zemskou vládu bude proto komplikované.

Dosud Durynsko vedla koalice Levice, Zelených a sociálních demokratů (SPD). Ta ale nyní obsadí jen 42 z 90 křesel sněmu.

Do roku 2014 vládla v Durynsku CDU a to dlouhých 24 let.

