Pojďme v Sýrii vytvořit mezinárodní bezpečnostní zónu, navrhlo Německo

10:10 , aktualizováno 10:10

Německo navrhlo vytvoření mezinárodní bezpečnostní zóny v severní Sýrii, která by zajistila ochranu civilistů i pokračování boje proti Islámskému státu. Stanici Deutsche Welle to v pondělním rozhovoru sdělila německá ministryně obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová. Na kroku by se podle ní podílelo i Turecko a Rusko.