Znásilněná a zavražděná Kurdka se stala symbolem brutality turecké invaze

„Turecký pokus okupovat tuto zemi za účelem obrany tureckého lidu zkrátka neodpovídá realitě,“ řekla ještě na tiskové konferenci 5. října. O týden později za svá slova krutě zaplatila.

Členové Syrské svobodné armády (FSA, oficiálně také Syrská národní armáda, pozn. red.) pětatřicetiletou Chalafovou přepadli minulou sobotu na severosyrské silnici M4 mezi městy Tal Abjád a Kámišlí.

V autě jela se svým řidičem. Islamisté oba vytáhli z vozu a brutálně zavraždili. Kurdský novinář s twitterovým účtem Botin Kurdistani tvrdí, že ji napřed znásilnili a pak ukamenovali.

Další zdroje říkají, že ji stejně jako jejího řidiče a několik dalších civilistů zastřelili. Na videu, které pořídili samotní pachatelé a které se brzy začalo šířit po internetu, už je vidět jen její mrtvé tělo. Hlavní protagonista videa ženě o chvíli později šlápne na hrudník a pronese několik odsuzujících slov, mimo jiné údajně i větu „toto je tělo prasete“.

Mladá Kurdka zastávala ve straně Budoucnost Sýrie, která vznikla teprve před rokem v Rakce, pozici generální tajemnice. A její kolegové i členové kurdsko-arabské koalice Syrské demokratické síly (SDF) její smrt označují za velkou ztrátu.

Ve svém prohlášení SDF uvedly, že žena i její řidiči „byli popraveni bojovníky žoldáckých frakcí stojících na straně Turecka“. Poznamenaly také, že „zavraždění Chalafové ukazuje, že turecká invaze nerozlišuje mezi vojákem, civilistou nebo politikem“.

Zavražděná Chalafová měla podle serveru al-Araby pohřeb v pondělí ve svém rodném městě Derik. Přišly na něj desítky truchlících Kurdů. „Měla talent pro diplomacii, vždy se účastnila schůzí s Američany i Francouzi, se zahraničními delegacemi,“ řekl pro agenturu AFP expert na kurdskou politiku Mutlu Civiroglu.



Vedení FSA pro agenturu Reuters popřelo, že by smrt Chalafové měla na svědomí právě tato armáda. Tvrdí, že v době incidentu neměla ještě silnici M4 pod kontrolou.

