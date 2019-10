Erdogan je gentleman. Kurdové a Turci se porvali jak malé děti, uvedl Trump

„Shodli jsme se na pauze či příměří v syrském pohraničí. To, co jsem udělal, bylo nekonvenční. Řekl jsem: Na chvíli se pobijte. Občas je musíte nechat se poprat. Oni pak zjistí, jak drsné to je. Jako děti na hřišti. Dovolíte jim, aby se poprali, a pak je odtrhnete,“ líčil Trump svým fanouškům na mítinku v Dallasu.

Ti nadšeně tleskali. „Pár dní se tam teď bojovalo a bylo to celkem zlé. Kurdové jsou naši přátele a Turecko také,“ pokračoval americký prezident s tím, že se patnáct dvacet let nedařilo mezi oběma stranami uzavřít žádnou dohodu.

„Není to žádná legrace, když ze všech stran létají kulky. Tak jsme tam přišli a řekli, že chceme přestávku,“ vysvětloval šéf Bílého domu.

Pětidenní příměří, na kterém se dohodly Spojené státy s Tureckem, budou kurdské jednotky podle svých posledních prohlášení dodržovat. Turecko ovšem prohlásilo, že totéž udělají až ve chvíli, co kurdské milice YPG opustí své pozice a odevzdají těžké zbraně. Dohoda navíc Turecku neukládá stáhnout své vojáky, všímá si agentura AP

V oblasti se tak stále bojuje. Nejméně pět civilistů přišlo v pátek o život u severosyrského příhraničního města Rás al-Ajn, informovala exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR). Zvuk kulometů podle agentury Reuters vycházel z tureckého příhraničního města Ceylanpinar. Nad částí Rás al-Ajnu se mezitím vznášel hustý dým.

„Kurdové byli skvělí, trochu se posunou a my budeme dál držet Islámský stát pěkně zamknutý (zajaté vězně z IS, které dosud střežili Kurdové, pozn. red.). Najdeme další. Turecko je připravené. A prezident (Recep Tayyip) Erdogan byl skvělý. Všechny ty hrozné sankce a tarify, které jsem uvalil na jeho zemi, vezmeme zpět. Myslím, že by to ekonomicky nepřežili. Ale na tom nezáleží, prezident Erdogan se zachoval jako gentleman,“ míní přesto Trump.

Turecký prezident „to pochopil“, řekl také. „Ale bez trochy tvrdé lásky by nikdy neuzavřeli tuto dohodu,“ dodal.

Podle kurdských údajů zemřelo kvůli turecké ofenzivě více než 218 civilistů včetně dětí. Invaze začala minulý týden poté, co Trump rozhodl o odchodu amerických vojáků ze severní Sýrie. Turecku v postupu pomáhají spojenci ze Syrské svobodné armády (FSA), kterou z velké části tvoří radikální islamisté.

Během invaze uteklo nejméně 800 příbuzných teroristů IS z kurdských zajateckých táborů a také neupřesněný počet samotných členů IS. Své domovy po příchodu tureckých vojáků opustilo téměř 300 tisíc lidí.